பெண் குழந்தையை வரவேற்ற சூர்யகுமார் - திவிஷா தம்பதி

தனது குழந்தையின் பிறப்பிற்காக சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து தற்காலிக விடுப்பு எடுத்து தனது குடும்பத்துடன் தங்கியுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 3:27 PM IST

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டி20 கேப்டனும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரருமான சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அவரது மனைவி திவிஷா ஷெட்டி தம்பதியினருக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தற்போது வரையிலும் 48 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியானது 13 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணி 12 புள்ளிகளை பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.

மறுபக்கம் அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி கடைசி இடத்திலும், ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணியான மும்பை இந்தியன்ஸ் 9ஆம் இடத்திலும் உள்ளன. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அதிலும் குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் குறித்து நினைக்க முடியும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தங்களது அடுத்த லீக் போட்டியில் பலம்பொருந்திய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. இந்த போட்டி ராய்ப்பூரில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டி20 கேப்டனும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரருமான சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அவரது மனைவி திவிஷா ஷெட்டி தம்பதியினருக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதனை அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். சூர்யகுமார் யாதவின் இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணி வீரர்கள், சக ஐபிஎல் வீரர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் தங்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முன்னதாக, தனது குழந்தையின் பிறப்பிற்காக சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து தற்காலிக விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு தனது குடும்பத்துடன் தங்கியுள்ளார். இதன் காரணமாக எதிர்வரும் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியையும் சூர்யகுமார் யாதவ் தவறவிட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏற்கெனவே அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா காயம் காரணமாக கடந்த போட்டியில் விளையாடாத நிலையில் சூர்யகுமார் யாதவ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டிருந்தார். ஆனால் தற்சமயம் ஹர்திக் பாண்டியா முழு உடற்தகுதியை பெறாத நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவும் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளதால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை யார் வழிநடத்துவார்கள் என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளது.

