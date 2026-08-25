கொழும்பு டெஸ்ட் | சூர்யபந்தாரா, சோனல் தினுஷா அரைசதம்; ஃபாலோ-ஆனைத் தவிர்க்கப் போராடும் இலங்கை!
இதையடுத்து 238 ரன்கள் பின்தங்கியிருப்பதுடன், கைவசம் 2 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், இலங்கை அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.
Published : August 25, 2026 at 6:43 PM IST
கொழும்பு: இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இலங்கை அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 265 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஃபாலோ-ஆனைத் தவிர்க்கப் போராடி வருகிறது.
இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் துருவ் ஜுரெல் ஆகியோரது அபாரமான சதங்களின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 503 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 8 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தது. இதையடுத்து 495 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில், இலங்கை அணி இன்றைய தினம் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்தது. இதில் கமில் மிஷாரா 5 ரன்களுடனும், பசிந்து சூர்யபந்தாரா ரன்கள் ஏதுமின்றியும் அணியின் பேட்டிங்கைத் தொடர்ந்தனர்.
Sri Lanka fight back on Day 3 in Colombo! 🇱🇰🏏— Cricket Hub (@Anurag9793) August 25, 2026
Sonal Dinusha (85*) and Pasindu Sooriyabandara (80) lead a brave lower-order resistance to frustrate Indian bowlers as Sri Lanka reach 265/8 at Day 3 Stumps!
Key Match Stats & Details:
• India 1st Innings: 503/9d (Padikkal 117,… pic.twitter.com/iHpu1kW7Vi
இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கமில் மிஷாரா 19 ரன்கள் எடுத்த கையோடு நடையைக் கட்ட, அடுத்து வந்த கமிந்து மெண்டிஸ் 32 ரன்களுக்கும், கேப்டன் தனஞ்செய டி சில்வா 8 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதற்கிடையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பசிந்து சூர்யபந்தாரா, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதன்பின் அவருடன் ஜோடி சேர்ந்த சோனல் தினுஷா, இந்தப் போட்டியிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். பின்னர், சிறப்பாக விளையாடி வந்த பசிந்து சூர்யபந்தாரா சதம் விளாசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 80 ரன்கள் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நிரோஷன் டிக்வெல்லா மற்றும் கெஷாரா நுவந்தா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடி வந்த சோனல் தினுஷா, இந்தத் தொடரில் தனது 3ஆவது அரைசதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். அதன்பின் இலங்கை அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 265 ரன்கள் சேர்த்திருந்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. அதன்பின் தொடர்ந்து மழை நீடித்ததன் காரணமாக, மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் அத்துடன் முடிவடைந்ததாக நடுவர்கள் அறிவித்தனர்.
Stumps!— BCCI (@BCCI) August 25, 2026
Rain brings an end to Day 3 in Colombo 🌧️
Sri Lanka 265/8 in the first innings, trail by 238 runs
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/cc3dtY64ek
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இதில் சோனல் தினுஷா 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்களுடனும், லஹிரு குமாரா 8 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய அணி தரப்பில் மானவ் சுதார் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளனர். இதையடுத்து 238 ரன்கள் பின்தங்கியிருப்பதுடன், கைவசம் 2 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், இலங்கை அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.