ஐபிஎல் 2026: அடுத்த சீசனில் விளையாட கோரிய ரெய்னாவுக்கு தோனி கொடுத்த ஷாக் பதில்
கணுக்கால் காயம் காரணமாக சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 19, 2026 at 7:15 PM IST
ஹைதராபாத்: அடுத்த ஐபிஎல் தொடரிலும் எம்.எஸ்.தோனி விளையாட வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 180 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டெவால்ட் பிரேவிஸ் 44 ரன்களை சேர்த்தார். சன்ரைசர்ஸ் தரப்பில் பாட் கம்மின்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இஷான் கிஷன் 70 ரன்களையும் ஹென்ரிச் கிளாசென் 47 ரன்களையும் சேர்க்க, அந்த அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது, இந்த வெற்றி மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேஆஃப் கனவு ஏறத்தாழ கலைந்துள்ளது.
முன்னதாக இந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. ஆனால், அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டாத காரணத்தால் இந்த போட்டியில் அவரால் விளையாட முடியவில்லை. முன்னதாக இந்த சீசன் முழுவதும் அவர் விளையாடாத நிலையில், இப்போட்டியிலும் விளையாடாதது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.
இந்நிலையில் போட்டி முடிவுக்கு பின் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் தங்கள் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக மைதானத்தில் வளம் வந்தனர். இந்நிகழ்வில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியும் பங்கேற்றிருந்தார். அதேசமயம் வர்ணனையாளராக பணியாற்றி வரும் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவும், அங்கு வந்து தோனியை அரவணைத்தபடி சில வார்த்தகள் பேசி இருந்தார்.
இந்நிலையில் தோனியிடம் பேசியது குறித்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுரேஷ் ரெய்னா கூறுகையில், " நான் தோனியிடம், 'நீங்கள் இந்த 2026 ஐபிஎல் சீசன் முழுவதும் விளையாடவில்லை. எனவே இந்த சீசன் கணக்கில் வராது. மேலும் இது உங்களுடைய கடைசி சீசனாக இருக்க முடியாது. அதனால் அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் நீங்கள் நிச்சயமாக விளையாட வேண்டும்' என்று கூறினேன். அதற்கு பதிலளித்த தோனி, எனது உடல்நிலை இப்பொழுது கொஞ்சம் பலவீனமாக உள்ளது. அதனால் என்னால் எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது என்றார்.
ஆனால் நான் மீண்டும் அவரிடம், ‘இதை நம்ப நாங்கள் தயாராக இல்லை. நீங்கள் அடுத்த சீசன் கண்டிப்பாக விளையாடியே ஆக வேண்டும். ரசிகர்களும் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்' என்று கூறினேன். அதற்கு தோனி, 'பார்க்கலாம்’ என்று கூறினார். அவர் அப்படி கூறிதன் மூலம், கண்டிப்பாக அடுத்த சீசனில் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதனை நாங்களும் எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடருடன் எம்.எஸ்.தோனி ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. ஏனெனில் அவர் தற்சமயம் 44 வயதை எட்டியுள்ள காரணத்தால், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் ஓய்வு பெறுவது குறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியோ அல்லது அவரது தரப்பில் இருந்தோ எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.