'இன்னிங்ஸை கட்டமைத்த விதம் சிறப்பாக இருந்தது' - ரெய்னா, ஹர்பஜனின் பாராட்டு மழையில் சஞ்சு சாம்சன்

மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சார்பில் சதம் விளாசிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
Published : April 24, 2026 at 5:11 PM IST

ஹைதராபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசிய சஞ்சு சம்சனை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா, ஹர்பஜன் சிங் ஆகியோர் பாராட்டியுள்ளனர்.

ஐபிஎல் தொடரின் எல் கிளாசிகோ என்றழைக்கப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த, சிஎஸ்கே அணி சஞ்சு சாம்சனின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 207 ரன்களை எடுத்தது.

இதில் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சஞ்சு சாம்சன் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 101 ரன்களை எடுத்திருந்தார். மும்பை அணி தரப்பில் அஷ்வனி குமார் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் திலக் வர்மா 37 ரன்களையும், சூர்யகுமார் யாதவ் 36 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இறுதியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் 104 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. சிஎஸ்கே அணி தரப்பில் அகீல் ஹொசைன் 4 விக்கெட்டுகளையும், நூர் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் 6 புள்ளிகளை பெற்று 5 ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது.

இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்திய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். மேலும், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அவருடைய இரண்டாவது சதமாகவும், ஐபிஎல் தொடரில் அவருடைய ஐந்தாவது சதமாகவும் இது அமைந்தது. இது தவிர்த்து மும்பை அணிக்கு எதிராக சதம் விளாசிய முதல் சிஎஸ்கே வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

இந்நிலையில், முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ஹர்பஜன் சிங் ஆகியோர் சஞ்சுவின் ஆட்டத்தை பாராட்டியுள்ளனர்.

இது குறித்து தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய சுரேஷ் ரெய்னா, "இந்த ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் தனது இன்னிங்ஸை கட்டமைத்த விதம் சிறப்பாக இருந்தது. அவர் தொடக்கத்தில் நிதானமாக விளையாடி விக்கெட்டை பாதுகாத்து கொண்டார். குறிப்பாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்றவர்களின் பந்துவீச்சில் அவர் தேவைப்படும் ஷாட்டுகளை மட்டுமே விளையாடி இருந்தார். பொறுமைக்கும் ஆக்ரோஷத்திற்கும் இடையே அவர் கையாண்ட அந்த சமநிலை தனித்து தெரிந்தது.

இந்தத் தொடரின் தொடக்கத்தில் ஒரு சதம், பிறகு 48 ரன்கள், இப்போது மீண்டும் ஒரு சதம் என அவருடைய சமீபத்திய ஸ்கோர்களை பார்க்கும் போது, அவர் மிக சிறந்த ஃபார்மில் இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளிலும் அவர் சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், அணியின் வெற்றியிலும் மிகப் பெரும் பங்கு வகிப்பார் என்று தோன்றுகிறது" என்று பாராட்டு தெரிவித்திருந்தார்.

அவரை தொடர்ந்து பேசிய ஹர்பஜன் சிங், "சஞ்சு சாம்சன் தனது ஆட்டத் திறனை உணர்ந்து விளையாடிய விதம் அவரைத் தனித்துக் காட்டியது. பல வீரர்களிடம் திறமை இருக்கலாம், ஆனால் வெவ்வேறு சூழல்களுக்கு ஏற்ப இன்னிங்ஸை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும். குறிப்பாக இளம் வீரர்களைக் கொண்ட ஒரு அணியில், கடைசி வரை களத்தில் நிற்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் உணர்ந்திருந்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

தனது அரை சதத்திற்கு பிறகு, அவர் ஆட்டத்தின் வேகத்தை மாற்றினார். குறிப்பாக மறுமுனையில் விக்கெட்டுகள் விழுந்த போதும், பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டு அவர் இன்னிங்ஸை எடுத்துச் சென்றார். என்னைப் பொறுத்தவரை, ஒரு வீரரின் விழிப்புணர்வு மற்றும் மனஉறுதிக்கு இது ஒரு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்" என்றார்.

இதனையடுத்து எஞ்சிய போட்டிகளிலும் சஞ்சு சாம்சன் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை தொடர்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

