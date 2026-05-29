ஆசிய விளையாட்டு தகுதிச் சுற்றில் வினேஷ் போகத் பங்கேற்க உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி

வினேஷ் போகத்திற்கு எதிராக இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவைத் உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Published : May 29, 2026 at 2:39 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத், வரவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு பிறகு, இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் குழந்தை பிறப்பு காரணமாக தற்காலிக ஓய்வை எடுத்திருந்தார். மேலும் அவர் சர்வதேச மல்யுத்த அமைப்பு மற்றும் இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்திடம் முன்கூட்டியே இதுகுறித்து தெரிவித்ததுடன், இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்புவதற்கான அனுமதியையும் பெற்றிருந்தார்.

இதனையடுத்து அவர் மீண்டும் மல்யுத்தக் களத்திற்குத் திரும்ப முயன்ற நிலையில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு முட்டுக்கட்டை போட்டது. அந்த வகையில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வீரர்கள் தேர்வுக்கான புதிய தேர்வு கொள்கையை வெளியிட்டது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் பதக்கம் வென்றவர்கள் மட்டுமே தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க முடியும் என்ற கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது.

மேலும், வினேஷ் போகத் தற்காலிக விடுப்பு காரணமாக, இந்த புதிய விதியின் கீழ் எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்கத் அவர் தகுதியற்றவர் என்று தெரிவித்தது. மேற்கொண்டு ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிகளைக் காரணம் காட்டி, எதிர் வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை அவர் உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தடை விதித்து பெரும் சர்ச்சயை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முடிவுக்கு எதிராகவும், தேர்வு சோதனைகளில் பங்கேற்க அனுமதி கோரியும் வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால் இந்த மனுவை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாய மற்றும் நீதிபதி தேஜஸ் காரியா அடங்கிய அமர்வு, நாட்டில் தாய்மை கொண்டாடப்படுகிறது என்றும், மல்யுத்த கூட்டமைப்பு வீராங்கனைகளிடம் பழி வாங்கும் உணர்வுடன் செயல்படக் கூடாது என்றும் கூறி மல்யுத்த கூட்டமைப்பை கண்டித்தனர். மேலும், தகுதிச்சுற்று போட்டிகளில் பங்கேற்க வினேஷ் போகத் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

அதன்பின் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த திபதிகள் பி.எஸ். நரசிம்மா மற்றும் அலோக் அராதே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்ததுடன், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் உறுதி செய்தது.

மேற்கொண்டு எதிர்வரும் மே 30 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான மல்யுத்த தகுதிச் சுற்றுகளில் வினேஷ் போகத் பங்கேற்கலாம் என்பதையும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த இறுதித் தீர்ப்பின் மூலம் வினேஷ் போகத் மீண்டும் சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கு திரும்புவதற்கான சிக்கல்களும் நீங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

