ஐபிஎல் 2026: கடைசி பந்து வரை நீடித்த சஸ்பென்ஸ்... சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி சன்ரைசர்ஸ் த்ரில் வெற்றி

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற தவறிய சிஎஸ்கே அணி, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய நான்காவது தோல்வியை தழுவியுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 11:45 PM IST

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 27ஆவது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா - டிராவிஸ் ஹெட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அபிஷேக் சர்மா 15 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த டிராவிஸ் ஹெட் 23 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்த ஹென்ரிச் கிளாசென் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

பின்னர் அபிஷேக் சர்மா 6 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களில் விக்கெட்டைஇழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அனிகெத் வர்மா, நிதிஷ் ரெட்டி, சலில் அரோரா உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதற்கிடையில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்திருந்த ஹென்ரிச் கிளாசென், 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இதன் காரணமாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 194 ரன்களை குவித்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், முகேஷ் சௌத்ரி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சிஎஸ்கே அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் சிக்ஸர் விளாசி இன்னிங்ஸை தொடங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ருதுராஜுடன் இணைந்த ஆயுஷ் மாத்ரே அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் இணைந்து 51 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் ஆயுஷ் மாத்ரே 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் 19 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சர்ஃப்ராஸ் கான் 25 ரன்களிலும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், மேத்யூ ஷார்ட் 34 ரன்களிலும், ஷிவம் தூபே 21 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் வெற்றி பெற 31 ரன்கள் தேவை என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

இறுதியில் அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த ஜேமி ஓவர்டனும் 16 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 184 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தரப்பில் ஈஷான் மலிங்கா 3 விக்கெட்டுகளையும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 3ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் சிஎஸ்கே அணி இந்த சீசனில் தங்களுடைய 4ஆவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

