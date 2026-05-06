ஐபிஎல் 2026: கூப்பர் கானொலி சதம் வீண்; ஹாட்ரிக் தோல்வியை தழுவிய பஞ்சாப் கிங்ஸ்
பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 7ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : May 6, 2026 at 11:47 PM IST
ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 49ஆவது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் - அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடிய நிலையில் அபிஷேக் சர்மா 35 ரன்களிலும், டிராவிஸ் ஹெட் 38 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த இஷான் கிஷன் - ஹென்ரிச் கிளாசென் இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன், தங்களின் அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தனர். அதன்பின் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
Finishing the innings with finesse 🤌— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
🎥 Some delightful shots in the final over from Heinrich Klaasen to finish 69 (43) 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/8L0gAuxW78#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvPBKS | @SunRisers pic.twitter.com/jbmQ02eo0h
இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹென்ரிச் கிளாசென் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 69 ரன்களையும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 29 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 235 ரன்களை சேர்த்தது. பஞ்சாப் தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஃபெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சஹால், வைஷாக் விஜயகுமார் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஒரு ரன்னிலும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 3 ரன்னிலும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 5 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் மூன்றாம் வரிசையில் களமிறங்கிய கூப்பர் கானோலி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினார்.
ஆனால் மறுபக்கம் விளையாடிய மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் 28 ரன்களிலும், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் 25 ரன்களிலும், ஷஷாங்க் சிங் 4 ரன்களிலும், மார்கோ ஜான்சன் 19 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் போராடிய கூப்பர் கானொலி சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், 7 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்களை சேர்த்தார். இருப்பினும் பஞ்சாப் அணியால் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 202 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது.
That special feeling ft. Cooper Connolly 🥳— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
An emphatic way to reach his maiden #TATAIPL hundred 💯
Updates ▶️ https://t.co/8L0gAuxW78#KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/rdMmmWQzln
இதையும் படிக்கவும்
இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சீசனில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 7ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய ஹாட்ரிக் தோல்வியைத் தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.