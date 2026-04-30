மும்பை அணியை வேட்டையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: வான்கடேவில் சாதனை வெற்றி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 243 ரன்களை சேஸ் செய்ததன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 4வது பெரிய ரன் சேஸ் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது
Published : April 30, 2026 at 7:43 AM IST
மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி சாதனை வெற்றி பெற்றது.
வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற 41வது ஐபிஎல் தொடர் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. மும்பை தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் வில் ஜேக்ஸ், ரியான் ரிக்கில்டன் ஆரம்பம் முதல் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். சன்ரைசர்ஸ் வேகப்பந்துவீச்சை பவுண்டரி, சிக்சர்களாக சிதறடித்தனர். முதல் 6 ஓவர்களில் 80 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தனர்.
ரிக்கில்டன் சாதனை சதம்
பின்னர் வில் ஜேக்ஸ் 46 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ் வழக்கம் போல் சொற்ப ரன்களில் (5) நடையை கட்டினார். பின்னர் வந்த நமன் திர் (22), ஹர்திக் பாண்டியா (31) ஆகியோர் அவர்கள் பங்கிற்கு ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தனர். ஆனால் மறுபக்கம் மும்பை அணிக்கு ரிக்கெல்டன் தூணாக நின்று ரன்கள் சேர்த்தார். ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்த ரியான் ரிக்கில்டன் (123*) (10 பவுண்டரி, 8 சிக்சர்) பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார். இந்த சதம் மூலம் மும்பை அணிக்காக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். ரிக்கில்டன் முன்னாள் மும்பை இந்தியன்ஸ் வீரர் ஜெயசூர்யா (112) சாதனையை முறியடித்துள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் எடுத்தது.
இமாலய இலக்கை விரட்டிய சன்ரைசர்ஸ் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் இருவரும் மும்பை பந்துவீச்சை பதம் பார்த்தனர். சன்ரைசர்ஸ் அணி பவர்பிளே ஓவர்களில் 93 ரன்கள் விளாசியது. அப்போது கசன்ஃபர் பந்துவீச்சில் அபிஷேக் சர்மா 45 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து இஷன் கிஷன் (0) ஏமாற்றினார். பும்ரா, கசன்ஃபர் என மும்பை பந்துவீச்சை நொறுக்கிய டிராவிஸ் ஹெட் (76) (4 பவுண்டரி, 8 சிக்சர்) அவுட்டாக ஹைதராபாத் அணி சற்று பின்னடைவை சந்தித்தது. ஆனால் ஹென்ரிச் கிளாசென் வந்த வேகத்தில் தனது அதிரடியை தொடங்கினார். கிளாசென் 30 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இறுதியில் சலில் அரோரா 10 பந்துகளில் 30 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார்.
சன்ரைசர்ஸ் அணி 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் சாதனை வெற்றி பெற்றது. இந்த சீசனில் தொடர்ச்சியாக 5வது வெற்றியை பெற்ற சன்ரைசர்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 12 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்திற்கு முன்னேறியது. மேலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 243 ரன்களை சேஸ் செய்ததன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 4வது பெரிய ரன் சேஸ் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. அதேபோல் மும்பை வன்கடே மைதானத்தில் செஸ் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோராகும். மும்பை இந்தியன்ஸ் நேற்றைஅய் போட்டியில் தோற்றதன் மூலம் இனிவரும் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.