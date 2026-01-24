எஸ்ஏ20: நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் சாதனை
எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடரின் அனைத்து சீசன்களிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : January 24, 2026 at 1:47 PM IST
ஜோஹன்னஸ்பர்க்: பார்ல் ராயல்ஸுக்கு எதிரான குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் நான்காவது சீசன் எஸ்.ஏ.20 லீக் கிரிக்கெட் தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் மற்றும் பார்ல் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பார்ல் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணிக்கு கைல் வெர்ரைன் நிதானமான தொடக்கத்தை வழங்கி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் 3 ரன்களிலும், ருபின் ஹர்மான் 12 ரன்களிலும், கேப்டன் டேன் லாரன்ஸ் 4 ரன்களிலும், அசா டிரைப் ஒரு ரன்னிலும், சிக்கந்தர் ரஸா 19 ரன்களிலும், ரோவ்மன் பாவெல் ஒரு ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
Senuran Muthusamy playing 4D chess while everyone else is playing checkers. ♟️💎 Bagging the Switch Game Changer.#BetwaySA20 #SECvPR #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/2J1qUnvHbZ— Betway SA20 (@SA20_League) January 23, 2026
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் நிதானமாக விளையாடி வந்த கைல் வெர்ரைன் அரைசதம் கடந்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 52 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் பார்ல் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 114 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. சன்ரைசர்ஸ் தரப்பில் சேனுரன் முத்துசாமி 3 விக்கெட்டுகளையும், ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கும் எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜானி பேர்ஸ்டோவ் 5 ரன்களுக்கும், குயின்டன் டி காக் 25 ரன்களுக்கும், ஜோர்டன் ஹர்மான் 17 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே - ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர்.
Ticket to the Final: BOOKED. 🎫✅— Betway SA20 (@SA20_League) January 23, 2026
James Coles takes the @Betway_za Moment of the Match for the clutch shot that keeps the Sunrisers’ dream alive.#BetwaySA20 #SECvPR #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/MJfanMBd32
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 46 ரன்களையும், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே 19 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி 11.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பார்ல் ராயல்ஸை வீழ்த்தி நடப்பு எஸ்.ஏ.20 லீக் தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2023, 2024, 2025ஆம் ஆண்டுகளில் அந்த அணி தொடர்ச்சியாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றுள்ளது. இந்த நிலையில் தற்சமயம் இந்த சீசனிலும் அந்த அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 𝟮: #𝗦𝗘𝗖𝘃𝗣𝗥— Betway SA20 (@SA20_League) January 24, 2026
The one where @SunrisersEC earned their place in the #BetwaySA20 Final. #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/OvzLtByGOP
இதையும் படிங்க
இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கேப்டவுனில் நடைபெறவுள்ளது. இதனல் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.