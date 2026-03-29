ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து விலகுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை: கவாஸ்கர் கோரிக்கை

தற்போதுள்ள இரண்டு ஆண்டு தடை என்பது என்னைப் பொறுத்தவரையில் மிக குறைந்த தண்டனை என முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

சுனில் கவாஸ்கர் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 5:59 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் கடைசி நேரத்தில் விலகும் வீரர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் 19ஆவது சீசன் நேற்று முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

ஒருபக்கம் தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தாலும், மறுபக்கம் வீரர்கள் காயம் காரணமாகவும், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவும் தொடரில் இருந்து விலகி வருவது அணிகளுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதிலும் பணிச்சுமை மேலாண்மை அல்லது தனிப்பட்ட காரணங்களைக் கூறி, பல வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

அதன்படி, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த இங்கிலாந்து வீரர் பென் டக்கெட், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்துவதாக கூறி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவரது இந்த முடிவானது பிசிசிஐ-யின் விதிமுறைகளுக்கு எதிராக உள்ளதால், இரண்டு ஆண்டுகள் தடையையும் எதிர்நோக்கிவுள்ளார். இந்நிலையில் தான், ஐபிஎல் தொடரில் கடைசி நேரத்தில் விலகும் வீரர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் பிசிசிஐ-யை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ஒரு வீரரை ஏலத்தில் எடுப்பதற்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணி நிர்வாகங்கள் பல மாதங்கள் திட்டமிடுகின்றன. ஆனால், ஏலம் முடிந்த பிறகு தனிப்பட்ட காரணங்கள் அல்லது பணிச்சுமை எனக் கூறி கடைசி நேரத்தில் விலகுவது அந்த அணியின் ஒட்டுமொத்த திட்டமிடலுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவதுடன், ரசிகர்களுக்கும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போதுள்ள இரண்டு ஆண்டு தடை என்பது என்னைப் பொறுத்தவரையில் மிக குறைந்த தண்டனையாக பார்க்கிறேன். இதுபோல விலகும் வீரர்களுக்கு மிகக் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, ஒரு வீரர் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டு விளையாட மறுத்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை அபராதமாகவும், கூடுதல் தடையையும் பிசிசிஐ விதிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, ஒரு வீரர் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிறகு, தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னரோ அல்லது இடையிலோ சரியான காரணமின்றி விலகினால், அவர் அடுத்த இரண்டு ஐபிஎல் சீசன்களில் பங்கேற்கத் தடை செய்யப்படுவார். இருப்பினும், வீரரின் காயம் அல்லது காரணங்கள் சரியானவையாக இருந்தால் தடையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். தற்சமயம் அதனையே சுனில் கவாஸ்கர் மேலும் கடுமையானதாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார்.

