இந்தியா vs நியூசிலாந்து | சிராஜ், ஜடேஜா அதிரடி நீக்கம்; சுனில் கவாஸ்கர், ரவி சாஸ்திரி அதிருப்தி!
சேனா நாடுகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள முகமது சிராஜ் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டதற்கு சுனில் கவாஸ்கர், ரவி சாஸ்திரி, ஹர்ஷா போக்ளே உள்ளிட்டோர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 19, 2026 at 10:09 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து முகமது சிராஜ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் நீக்கப்பட்டது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஏற்கெனவே டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கிலும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் கீழ் நடைபெறும் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
அந்த வகையில், இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 19) வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்து விளையாடி வருகிறது. இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.
A look at our Playing XI for the 1st Test 👇👇 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/IzumwGUWiN— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்க முடிவு செய்தது. இதன்படி ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அன்ஷுல் கம்போஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு, சிராஜ் மற்றும் ஜடேஜா ஆகியோர் நீக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் இந்திய அணியின் இந்த முடிவுக்கு முன்னாள் வீரர்கள் தங்களின் அதிருப்தியைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த முடிவு குறித்து சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் பேசிய முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர், "சிராஜ் டெஸ்ட் அணியுடன் முன்கூட்டியே இணையாதபோதே சில அறிகுறிகள் தெரிந்தன. இருப்பினும், கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடியதால் டெஸ்டிலும் விளையாடுவார் என நினைத்தேன். ஆனால் அவரை நீக்கியது பெரும் ஆச்சரியமளிக்கிறது. சிராஜ் இந்திய அணியை ஒருபோதும் ஏமாற்றியதில்லை.
அவரது பந்துவீச்சில் எந்தக் குறையும் இல்லை. சமீபகாலமாக அவர் விளையாடிய கிரிக்கெட் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரை, அவர் சிறப்பாகவே செயல்பட்டுள்ளார். அவர் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. அவருக்குப் பதிலாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
Ravi Shastri during Tea break about Siraj and Jadeja 😭 This is gonna happen #INDvsNZ .. https://t.co/C8jxab5gG0— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) November 18, 2026
அதேபோல், ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் பேசிய முன்னாள் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி, "உலகின் மிகச்சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரை அணியில் வைத்துக்கொண்டு, 7 நாட்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகும் அவரை அமர வைத்திருப்பதை நம்பவே முடியவில்லை" எனத் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார். பிரபல வர்ணனையாளர் ஹர்ஷா போக்ளேவும் சிராஜ் நீக்கப்பட்டதற்குத் தனது அதிருப்தியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
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கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கைக்கு எதிராக நடந்த இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிராஜ் மொத்தமாக 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தியிருந்தது அவரது சமீபத்திய ஃபார்ம் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இருப்பினும், 'சேனா' (SENA) நாடுகளைப் பொறுத்தவரையில் சிராஜின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளன. அங்கு 23 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், மொத்தமாக 91 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.