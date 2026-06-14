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ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை ஒளிபரப்பு சர்ச்சை: மத்திய அரசுக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கடிதம்

நுகர்வோரை ஏமாற்றும் விதமாக தன்னிச்சையாக விதிகளை மாற்றிய ஜீ5 நிறுவனம் (ZEE5) மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சு.வெங்கடேசன் எம்.பி - ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026
சு.வெங்கடேசன் எம்.பி - ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 5:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 ஒளிபரப்பில் ஜீ5நிறுவனம் நுகர்வோரை சுரண்டுவதாக மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்திற்கு அவசரப் புகார் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த ஜூன் 11 முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ நாடுகளில் கோலாகலமாக தொடங்ககி நடைபெற்று வருகிறது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 48 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளதன் காரணமாக, இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியியில் அதிகரித்துள்ளது.

முன்னதாக, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு செய்வதில் நீண்ட நாட்களாக இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து போட்டிகளும் இந்தியாவில் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளுக்கான ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஜீ என்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது.

இதனையடுத்து அந்நிறுவனம் புதிதாகத் தொடங்கியுள்ள யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சியிலும், ஜீ5 (ZEE5) செயலியிலும் ரசிகர்கள் இந்த தொடரை நேரலையில் கண்டு வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக ஜீ5 செயலி மற்றும் இணையதளத்தின் வாயிலாக இந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரை காண விரும்பும் ரசிகர்கள் குறிப்பிட்ட சந்தாக்கட்டணத்தைச் செலுத்தி நேரலையாக காணும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

மேலும் இதற்கான சந்தா திட்டங்களையும் ஜீ நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது. அதில் ரூ.799 திட்டத்தில் ஒரே நேரத்தில் 3 சாதனங்களிலும், ரூ.1,699 திட்டத்தில் ஒரே நேரத்தில் 4 சாதனங்களிலும் ரசிகர்களால் போட்டியை காண முடியும் என்று அறிவித்தது. ஆனால் போட்டி தொடக்க நாளான ஜூன் 11ஆம் தேதி ஜீ நிறுவனம் சந்தா திட்டத்தில் மாற்றங்களை செய்தது. அதன்படி ரூ.799 திட்டத்தில் ஒரு சாதனத்திலும், ரூ.1,699 திட்டத்தில் இரண்டு சாதங்களிலும் மட்டுமே போட்டியை நேரலையில் காண முடியும் என எந்தவித அறிவிப்பும் இன்று மாற்றியமைத்தது.

மேலும் ஏற்கனவே சந்தா செலுத்திய பழைய பயனர்களுக்கும் இந்த சாதனங்களின் வரம்பை ஜீ5 நிறுவனம் எந்த அறிவிப்பும் இன்றி தன்னிச்சையாகக் குறைத்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சந்தா செலுத்திய ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளையும் எழுப்பி இருந்தனர். இந்நிலையில், நுகர்வோரை ஏமாற்றும் விதமாக தன்னிச்சையாக விதிகளை மாற்றிய ஜீ5 (ZEE5) மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்திற்கு சு.வெங்கடேசன் எழுதியுள்ள கடிதத்தில், "ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 ஒளிபரப்பில் ஜீ5 (ZEE5) நிறுவனம் போட்டி தொடங்குவதற்குச் சில நாட்களுக்கு முன்பு (ஜூன் 11) தன்னிச்சையாகச் சந்தா விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளது. பழைய சந்தாதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ‘Device Limit’ வசதியை, புதிய சந்தாதாரர்களுக்குப் பாதியாகக் குறைத்தது நுகர்வோர் உரிமைகளைப் பாதிக்கும் செயல்.

இதுபோன்ற தன்னிச்சையான வர்த்தக நடைமுறைகள் குறித்து, மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்திடம் முறையான புகார் அளித்துள்ளேன். பொதுமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க அரசு உரிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க வேண்டும். மேலும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் உடனடியாக இவ்விவகாரத்தில் தலையிட்டு வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதனையடுத்து சு.வெங்கடேசன் எம்பியின் இந்த கடிதம் தற்சமயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருவதுடன், ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.

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