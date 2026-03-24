IPL 2026: ஆறாவது கோப்பைக்கு குறி வைக்கும் சிஎஸ்கே: அணியின் பலம், பலவீனம் என்ன?
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
Published : March 24, 2026 at 6:04 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ளது. இதில் மார்ச் 30 ஆம் தேதி நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, முதல் சீசனில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலானது இந்த போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
சிஎஸ்கே அணியின் கடந்த ஐபிஎல் சீசன்
கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, தொடரின் ஆரம்பம் முதலே தடுமாறியதுடன் அடுத்தடுத்து தோல்விகளையும் சந்தித்திருந்தது. பின்னர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், மகேந்திர சிங் தோனி மீண்டும் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றார். ஆனால் அவரது கேப்டன்சியிலும் சிஎஸ்கே அணியால் தொடர் வெற்றிகளை குவிக்க முடியவில்லை.
𝐀𝐍𝐁𝐔𝐃𝐄𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐈𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟓 𝐅𝐎𝐑 '𝟐𝟔 🦁 💛#WhistlePodu #IPLAuction pic.twitter.com/IxmGOJOQ7r— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 16, 2025
இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்ததுடன், லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்தும் வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதற்கான முக்கிய காரணம் அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் நிலையான தொடக்கத்தை கொடுக்காதது, அணியின் ஸ்பின்னர்கள் சரிவர விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தாது, ஃபீல்டிங்கில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியது உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
இதன் காரணமாக மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் பலரை அணியில் இருந்து நீக்கி அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தது. மேற்கொண்டு நடைபெற்று முடிந்த வீரர்கள் மினி ஏலத்திலும் சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், அகீல் ஹொசைன் உள்ளிட்டோரை அணியில் புதிதாக சேர்த்துள்ளது. இதனால் கடந்த சீசனில் விட்டத்தை இந்த சீசனில் பிடிக்கும் முனைப்புடன் சிஎஸ்கே அணி தொடரை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது.
𝐓𝐡𝐚𝐭𝐫𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐨𝐨𝐤𝐫𝐨𝐦 - Sanju Samson 🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 22, 2026
#Roar26 #WhistlePodu pic.twitter.com/cXU3NuvtgO
சிஎஸ்கே அணியின் பலம்
தற்போதுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுவது அணியின் பேட்டிங் வரிசை தான். ஏனெனில் டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சன், ஆயூஷ் மாத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் உள்ளனர். மிடில் ஆர்டரில் டெவால்ட் பிரேவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் தூபே, கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரும், ஃபினிஷிங்கில் மகேந்திர சிங் தோனியும் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலாம இருக்கிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சில், ரவீந்திர ஜடேஜா விலகிய நிலையிலும், நூர் அகமது, ராகுல் சாஹர் மற்றும் அகீல் ஹொசைன் ஆகியோரை சிஎஸ்கே அணி தேர்வு செய்து சுழற்பந்து வீச்சுத் துறை மிகவும் வலுவாக மாற்றியுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அஹ்மத், ஜேமி ஓவர்டன், முகேஷ் சௌத்ரி, மேட் ஹென்றி, குர்ஜப்நீத் சிங், ஸ்ரேயாஸ் கோபால் ஆகியோர் இருப்பது நிச்சயம் எதிரணிக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
சிஎஸ்கே அணியின் பலவீனம்
இந்த ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணியின் பலவீனமாக பார்க்கப்படுவது அணியில் அனுபவமற்ற வீரர்கள் நிறைய உள்ளது தான். ஏனெனில் அதிகளவிலான இளம் வீரர்கள் அணியில் உள்ளதால், அழுத்தமான தருணங்களில் அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுவார்கள் என்ற கேள்வியும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஷிவம் தூபே, தோனி ஆகியோரே அழுத்தமான சூழலை கையாள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
SUPREME#Roar26 #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 23, 2026
📸: To that one Superfan who shot this pic.twitter.com/kuxSK76u7a
இதுதவிர அணிக்கு இருக்கும் மற்றொரு பிரச்சனை பந்துவீச்சு துறை தான். ஏனெனில் அன்ஷுல் கம்போஜ், மேட் ஹென்றி, கலீல் அஹ்மத் போன்றோர் பவர்பிளே ஓவர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், டெத் ஓவர்களில் அவர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறுகின்றனர். மேலும் அணியின் டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்டாக பார்க்கப்பட்ட நாதன் எல்லிஸும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மறுபக்கம் சுழற்பந்து வீச்சிலும் அதே நிலை தான் நீடிக்கிறது. ஏனெனில் மிடில் ஓவர்களில் ரவீந்திர ஜடேஜா இருக்கும் வரையில், சிஎஸ்கே அணி ரன்களை கட்டுப்படுத்தி வந்தது. ஆனால் தற்சமயம் ஜடேஜா இல்லாத சூழ்நிலையில், அகீல் ஹொசைன், ராகுல் சஹார், நூர் அஹ்மத் ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது மட்டுமின்றி, ரன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் தூபே, கார்த்திக் சர்மா/உர்வில் படேல், மகேந்திர சிங் தோனி, அகீல் ஹொசைன்/ நூர் அஹ்மத், மேட் ஹென்றி, கலீல் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ். இம்பேக்ட் வீரர்: ராகுல் சஹார்.
Leading forward the legacy— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 22, 2026
𝐑𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚𝐣 𝐆𝐚𝐢𝐤𝐰𝐚𝐝 3️⃣1️⃣ 🦁#Roar26 #WhistlePodu pic.twitter.com/BixJiIoOai
வீரர்களுக்கான வாய்ப்புகள்
இந்த சீசன் வீரர்கள் ஏலத்தில் பெரிதும் பேசப்பட்ட வீரர்கள் கார்த்திக் சர்மா மற்றும் பிரசாந்த் வீர் தான். ஏனெனில் யாரும் எதிர்பாரா வகையில் அன்கேப்ட் வீரர்களான இவர்களை சிஎஸ்கே அணி மிகப்பெரும் தொகைக்கு ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் சீசனில் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்காலத் தூண்களாக மாறும் வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு உள்ளது.
இதுதவிர சஞ்சு சாம்சனையும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது அணிக்கு பெரும் சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது. ஏனெனில் டாப் ஆர்டரில் அதிரடியாக தொடங்குவதுடன், ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றும் திறனும் அவரிடம் உள்ளது. இதுதவிர விக்கெட் கீப்பிங், கேப்டன்சி போன்ற துறைகளிலும் அனுபவத்தை கொண்டிருப்பதால் அது சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றி வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிஎஸ்கே அணிக்கு உள்ள சவால்கள்
கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியதன் காரணமாக, இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அந்த அணி சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் இம்முறை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு முழு சீசன் முழுவதும் அணியை வழிநடத்தி வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். அதனால் அவரது கேப்டன்சி மீதும் கூடுதல் அழுத்தம் உள்ளது.
இதுதவிர, முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியை இம்பாக்ட் பிளேயராகப் பயன்படுத்துவதா? அல்லது முழு நேர வீரராகப் பயன்படுத்துவதா? என்பதில் இன்னும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. ஒருவேளை அவர் முழு நேர வீரராக செயல்படும் பட்சத்தில், அணியில் உள்ள இளம் வீரருக்கான வாய்ப்புகள் குறையக்கூடும். இதனால் அணியின் பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்வதிலும் அணிக்கு சில சவால்கள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.