மீண்டும் மகுடம் சூடுமா கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்? அணியின் பலம், பலவீனம் குறித்து அலசல்
அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையில் களமிறங்கும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
Published : March 27, 2026 at 5:22 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளை முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 29) நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டியானது மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையில் களமிறங்கும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
கேகேஆர் அணியின் கடந்த சீசன்
கடந்தாண்டு ஐபிஎல் சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி எதிர்பார்த்த அளவில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. அந்த அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 5 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிபட்டியலின் 8ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இதன் காரணமாக அந்த அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை தவறவிட்டு, லீக் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
குறிப்பாக அந்த அணியின் பேட்டிங் தான் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. ஏனெனில் அஜிங்கியா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி உள்ளிட்டோரைத் தவிர்த்து மற்ற பேட்டர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினர். அதிலும் வெங்கடேஷ் ஐயர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நிலையில், அவர் சீசன் முழுவதிலும் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் பெரிதளவில் அணிக்கு கைகொடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேகேஆர் அணியின் பலம்
இந்த சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் மிகப்பெரும் பலமாக அணியின் பேட்டிங் உள்ளது. ஏனெனில் நியூசிலாந்தின் தொடக்க வீரர்கள் ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோருடன் ஆஸ்திரேலியாவின் கேமரூன் க்ரீன் கேகேஆர் அணியில் இணைந்துள்ளார். இதுதவிர, அஜிங்கியா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், ரோவ்மன் பாவெல் உள்ளிட்டோரும் இருப்பதால் நிச்சயம் எதிரணி பவுலர்களுக்கு சவாலளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சு துறையில் வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் சுனில் நரைன் என உலகத்தரம் வாய்ந்த ஸ்பின்னர்கள் உள்ளனர். வேகப்பந்துவீச்சு துறையில் பிளெசிங் முசரபானி, மதீஷா பதிரானா, உம்ரான் மாலிக் ஆகியோரும் இருப்பது பவர்பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் அணிக்கு மிகப்பெரும் பலத்தை கொடுத்துள்ளது. அவர்களுடன் வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, பிரஷாந்த் சோலங்கி உள்ளிட்டோரும் பேக்கப் வீரர்களாக இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
கேகேஆர் அணியின் பலவீனங்கள்
தற்சமயம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் மிகப்பெரும் பலவீனமே, முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக விலகி வருகின்றனர். குறிப்பாக அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணியின் பந்துவீச்சு துறையை பெரிதளவில் பாதித்துள்ளது. அவர்களுக்கு பதிலாக சௌரப் தூபே, நவ்தீப் சைனி போன்ற வீரர்கள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டாலும், அது அணிக்கு பெரிதளவில் உதவுமான என்பது கேள்விக்குறிதான்.
மறுபக்கம் அணிக்கு இருக்கு மற்றொரு பலவீனம், மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் தான். ஏனெனில் சமீப காலங்களில் கேமரூன் க்ரீன் மற்றும் ரிங்கு சிங் உள்ளிட்டோர் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தடுமாறி வருகின்றனர். ஒருவேளை ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர்களுடைய மோசமான ஃபார்ம் தொடரும் பட்சத்தில் அது கேகேஆர் அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
கேகேஆர் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் லெவன்: ஃபின் ஆலன் / டிம் செஃபெர்ட், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), கேமரூன் கிரீன், ரிங்கு சிங், சுனில் நரைன், ரமன்தீப் சிங், பிளெஸிங் முசரபானி, வைபவ் அரோரா, வருண் சக்ரவர்த்தி, மதீஷா பதிரானா. இம்பேக்ட் வீரர்: ரோவ்மன் பாவெல்
வீரர்களுக்கான வாய்ப்புகள்
அங்ரிஷ் ரகுவன்ஷி போன்ற இளம் வீரர்கள் விக்கெட் கீப்பராகவும் பேட்ஸ்மேனாகவும் ஜொலிக்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இது அமையும். அவர்களுடன் மதீசா பதிரானா அணியில் இடம் பிடித்துள்ளது டெத் ஓவர்களில் பந்துவீச்சு துறையை வலுப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இதுதவிர, அபிஷேக் நாயர் கேகேஆர் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் இந்த சீசனில் அவரது பயிற்சியின் கீழ் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணிக்கு உள்ள சவால்கள்
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில அணியின் டாப் ஆர்டர் யார் என்ற சவாலை கேகேஆர் அணி எதிர்கொண்டுள்ளது. ஏனெனில் ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், அஜிங்கியா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஆகியோருடன் சுனில் நரைன் என பல்வேறு தேர்வுகள் அணிக்கு உள்ளது. இது ஒருபக்கம் அணியின் டாப் ஆர்டர் சுழற்சியை வலுப்படுத்தினாலும், யாருக்கு தொடக்க வீரர் இடம் கிடைக்கும் என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.
மேற்கொண்டு கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ரஹானே தலைமையில் கேகேஆர் அணி பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. இதனால் இந்த தொடரில் கம்பேக் கொடுக்க வேண்டிய அழுத்ததுடன் ரஹானே சீசனை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த சவால்களை சமாளித்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய நான்காவது கோப்பையை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.