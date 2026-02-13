ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முக்கிய வீரர்கள் விலகல்; சிக்கலில் அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து அயர்லாந்தின் பால் ஸ்டிர்லிங் மற்றும் ஜிம்பாப்வேவின் பிராண்டன் டெய்லார் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

பிராண்டன் டெய்லார்
பிராண்டன் டெய்லார் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 10-வது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தற்போது லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், வீரர்கள் காயமடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறி வருவதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது. முன்னதாக தொடருக்கு முன் ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகினர்.

அதனைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் நியூசிலாந்தின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் மற்றும் இலங்கை அணியின் நட்சத்திர வீரர் வனிந்து ஹசரங்கா உள்ளிட்டோரும் காயம் காரணமாக டி20 தொடரில் இருந்து விலகினர். இதில் பிரேஸ்வெல்லிற்கு மாற்றாக கோல் மெக்கன்ஸியும், வனிந்து ஹசரங்காவுக்கு பதிலாக துஷான் ஹெமந்தாவும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தற்போது மேலும் சில முக்கிய வீரர்கள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளன. அதன்படி அயர்லாந்து அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த பால் ஸ்டிர்லிங் காயம் காரணமாக உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக அவர், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் லீக் போட்டியின் பேட்டிங் செய்யும் போது காயத்தை சந்தித்தார்.

இதனால் அந்த போட்டியில் அவர் ஒரே ஒரு பந்தை மட்டுமே சந்தித்த கையோடு, ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பி இருந்தார். இதனையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஸ்கேன் பரிசோதனைகளின் முடிவில் அவரது காயம் தீவிரமடைந்தது தெரியவந்தது. இதன் காரணமாக அவர் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தொடரிலிருந்து விலகிய ஸ்டிர்லிங்கிற்கு பதிலாக அறிமுக தொடக்க வீரர் சாம் டாப்பிங் அயர்லாந்து அணியில் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இவர் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அயர்லாந்து ஏ அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதேசமயம் ஜிம்பாப்வே அணியின் அனுபவ வீரரான பிராண்டன் டெய்லரும் டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகியதாக அந்த அணி கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா உறுதி செய்துள்ளார். முன்னதாக அவர் ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடிய நிலையில் காயத்தை சந்தித்தார். இதனையடுத்து அவருக்கு பதிலாக, பென் கரண் ஜிம்பாப்வே டி20 அணியில் சேர்க்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

அயர்லாந்து அணி: மார்க் அதிர், ராஸ் அதிர், பென் கலிட்ஸ், கர்டிஸ் கேம்பர், கரேத் டெலானி, ஜார்ஜ் டோக்ரெல், மேத்யூ ஹம்ப்ரேஸ், ஜோஷ் லிட்டில், பேரி மெக்கார்த்தி, ஹாரி டெக்டர், டிம் டெக்டர், லோர்கன் டக்கர், சாம் டாப்பிங், பென் வைட், கிரேக் யூ

ஜிம்பாப்வே அணி: சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் க்ரீமர், பென் கரண், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமணி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிளெஸிங் முசரபானி, தியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் நகரவா

TAGGED:

PAUL STIRLING INJURY UPDATE
BRENDAN TAYLOR INJURY
IRELAND SQUAD UPDATE
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.