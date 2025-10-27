ETV Bharat / sports

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் 2025-26: முதல் டெஸ்டில் இருந்து விலகினார் பாட் கம்மின்ஸ்!

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் செயல்படுவார் என்று அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட் தெரிவித்துள்ளார்

Pat Cummins ruled out first Ashes Test
முதல் டெஸ்டில் இருந்து விலகினார் பாட் கம்மின்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான முதல் போட்டியில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், காயம் காரணமாக விலகியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தற்சமயம் இந்தியாவுக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலியா அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது அக்டோபர் 29ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.

இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணி அடுத்ததாக இங்கிலாந்து அணியுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த தொடரின் மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4 ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்பது குறித்த சந்தேகங்கள் எழுந்தன. ஏனெனில் கடந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்த அவர், அதன்பின் எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடாமல் உள்ளார்.

இருப்பினும் அவர் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கு முன் முழு உடற்தகுதியைப் பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. இந்த நிலையில், ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பாட் கம்மின்ஸ் பங்கேற்கமாட்டார் என்பதை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. மேலும் அவர் தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய 4 முதல் 5 வாரங்கள் கூட ஆகலாம் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனால் இரண்டாவது, மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் அவர் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.

ஒருவேளை அவர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். அதேசமயம் பாட் கம்மின்ஸுக்கு பதிலாக மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஸ்காட் போலண்ட் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்பதையும், கம்மின்ஸுக்கு பதிலாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியை வழிநடத்துவார் என்பதனையும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் எந்தெந்த வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

இதையும் படிங்க:

  1. களைகட்டிய கண்ணகி நகர்... 'தங்க' மகள் கார்த்திகாவுக்கு சொந்த ஊரில் பெருமைமிகு வரவேற்பு!
  2. கேரளாவில் மெஸ்ஸி பங்கேற்கவிருந்த கால்பந்து போட்டி தற்காலிக ரத்து; ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்!

ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்

TAGGED:

PAT CUMMINS ASHES TEST
PAT CUMMINS RULED OUT FIRST TEST
SCOTT BOLAND REPLACES CUMMINS
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர்
ASHES TEST 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.