பாபர் ஆசாமிற்கு சிங்கிள் தர மறுத்து அவமதித்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் - வைரலாகும் காணொளி

சிட்னி தண்டர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.

பாபர் ஆசாம்
பாபர் ஆசாம் (Sydney Sixers X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
சிட்னி:பிக் பாஷ் லீக் போட்டியின் போது பாபர் ஆசாமிற்கு சிங்கிள் தர ஸ்டீவ் ஸ்மித் மறுத்த காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவின் பிரான்சைஸ் கிரிக்கெட் தொடரான பிக் பேஷ் லீக் டி20 தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற 37ஆவது லீக் போட்டியில் சிட்னி தண்டர் மற்றும் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தண்டர் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 189 ரன்களைச் சேர்த்தது.

இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் டேவிட் வார்னர் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன் 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 110 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதனையடுத்து சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சிக்ஸர்ஸ் அணிக்கு பாபர் ஆசாம் மற்றும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் பாபர் ஆசாம் ஒருபக்கம் ரன்களைச் சேர்க்க தடுமாற, மறுமுனையில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு மிரட்டினார்.

மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதம் விளாசியதுடன் 5 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 100 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணி 17.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சிட்னி தனடர் அணியை வீழ்த்தி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் தக்கவைத்தது. இந்த போட்டியில் அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் போது ஸ்டீவ் ஸ்மித் சக அணி வீரர் பாபர் ஆசாமை அவமதித்த காணொளியானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்தவகையில் இந்த போட்டியில் இருவரும் மிகச்சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 141 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்திருந்தனர்.

ஆனால் போட்டியின் 11ஆவது ஓவரின் கடைசி பந்தை எதிர்கொண்ட பாபர் அசாம், அதனை லாங் ஆன் திசையில் அடித்து சிங்கிள் எடுக்க முயற்சித்தார். ஆனால் அப்போது நான் ஸ்டிரைக்கில் இருந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித், பந்து லாங் ஆன் திசைக்கு சென்ற நிலையிலும் ரன் எடுக்க மறுத்தார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த பாபர் ஆசாம் களத்திலேயே ஸ்டீவ் ஸ்மித்திடம் சில வார்த்தைகளை கூறி இருந்தார்.

ஏனெனில் வழக்கமாக, பந்து வீச்சாளர்கள் பேட்டிங் செய்ய வரும்போது, ​​பேட்டர்கள் ஸ்ட்ரைக் எடுக்க இப்படித்தான் நடந்து கொள்வார்கள். ஆனால் பாபர் ஆசாம் ஒரு தொடக்க வீரராக இருக்கும் நிலையிலும், அவருக்கு ஸ்டிரைக்கை மாற்ற ஸ்டீவ் ஸ்மித் அனுமதிக்கவில்லை. பின்னர் பாபர் ஆசாம் 41 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பிய போதும், பவுண்டரி எல்லையில் இருந்த விளம்பர பதாகைகளை பேட்டால் அடித்த வாறு வெளியேறினார்.

நடப்பு பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் இதுபோன்று அவமதிக்கப்படுவது முதல் முறை அல்ல. முன்னதாக, மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது ரிஸ்வானுக்கும் இது நடந்தது. அவர் மெல்போர்ன் தண்டருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 23 பந்துகளில் 26 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார். இதனால் ரெனிகேட்ஸ் அணி கேப்டன் வில் சதர்லேண்ட் பவுண்டரி எல்லையில் நின்று ரிஸ்வானை ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியனுக்கு திரும்பும் மாறு கூறிய காணொளிகளும் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.

