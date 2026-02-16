ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தடுமாறும் ஆஸ்திரேலிய அணியை மீட்பாரா ஸ்டீவ் ஸ்மித்?

நடைபெற்று வரும் 2026 ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அதிகாரப்பூர்வமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்டீவ் ஸ்மித்
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டிற்கு பதிலாக அனுபவ வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலிய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், முதல் போட்டியில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்த நிலையில், இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியுடன் படுதோல்வியை சந்தித்தது.

இதனால் அந்த அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த இக்காட்டான சூழலில் ஆஸ்திரேலிய அணியானது தங்களுடைய மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியை எதிர்த்து இன்று பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான் இந்த போட்டி பல்லகலேவில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியில் நட்சத்திர வீரரும், அந்த அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான ஸ்டீவ் ஸ்மித் சேர்க்கப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதேசமயம் அவர் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகிய ஜோஷ் ஹெசில்வுட்டிற்கு மாற்றாக அணியில் சேர்க்கப்படுவதாகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக ஜோஷ் ஹேசில்வுட் டி20 உலகக் கோப்பை ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடித்திருந்தார். ஆனால் அவர் தனது காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடையாததன் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்தது. மேலும் அந்த சமயத்தில் அவருக்கான மாற்று வீரரை அறிவிக்காமல் இருந்த ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தற்சமயம், ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை மாற்று வீரராக அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய டி20 அணிக்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஸ்மித், இதுவரை 67 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்களுடன் 1,094 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். மேலும் அவர் கடைசியாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடி இருந்தார். மேலும் நடந்து முடிந்த பிக் பேஷ் லீக்கில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்டீவ் ஸ்மித் வெறும் 6 இன்னிங்ஸில் 300க்கும் அதிகமான ரன்களையும் குவித்திருந்தார்.

இதனால் அப்போதே அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணி, அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய காட்டாயத்தில் உள்ள நிலையில், ஸ்டீவ் ஸ்மித்தின் வருகை அந்த அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித்*,சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்.

TAGGED:

STEVE SMITH T20 WORLD CUP
AUSTRALIA VS SRI LANKA T20 WC 2026
AUSTRALIA T20 WORLD CUP SQUAD
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
STEVE SMITH ADD AUSTRALIAN SQUAD

