ஆஷஸ் 2025-26: பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸி அணி அறிவிப்பு; லையன், கம்மின்ஸ் விலகல்
எதிர்வரும் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் விதமாக ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் ஆஷஸ் தொடரின் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இதுவரை மூன்று போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், மூன்றிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றுள்ளது. மேலும் ஆஷஸ் கோப்பையையும் அந்த அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி பாக்ஸிங் டே ஆட்டமாக எதிர்வரும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்தை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் முனைப்பில் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
மறுபக்கம் இங்கிலாந்து அணி தொடர் தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்த போட்டியில் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இதில் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் விதமாக அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் எஞ்சியுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் தொடர்வார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விளையாடாத நிலையில், நான்காவது போட்டியில் கேப்டனாக தொடரவுள்ளார்.
மறுபக்கம் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது காயத்தைச் சந்தித்த நாதன் லையன், எஞ்சியுள்ள ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் டாட் மர்ஃபி ஆகியோர் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேற்கொண்டு மற்ற வீரர்கள் தங்கள் இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி (நான்காவது டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, டாட் மர்ஃபி, மைக்கேல் நெசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்.