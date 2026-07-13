சிஎஸ்கே அணியில் அதிரடி மாற்றம்: பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகினார் ஸ்டீபன் பிளெமிங்!
கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க சீசனில் அணியில் தொடக்க வீரராக விளையாடிய ஸ்டீபன் பிளெமிங், அடுத்த சீசனில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 13, 2026 at 12:26 PM IST
சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகியுள்ளதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளில் ஒன்றாகச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் திகழ்கிறது. இதுவரை சிஎஸ்கே அணி 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பைகளையும், 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகளையும் கைப்பற்றியுள்ளது. இதுதவிர, ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக முறை பிளே ஆஃப் மற்றும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய அணி என்ற தனித்துவமான சாதனைகளையும் தன்வசம் வைத்துள்ளது.
எனினும், கடந்த சில சீசன்களாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடு ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்து வருகிறது. குறிப்பாக, நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்ததுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆம் இடத்தையே பிடித்தது. இதனால், அணியின் கேப்டன் மற்றும் பயிற்சியாளர் குறித்து விவாதங்களும் விமர்சனங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
இந்த நிலையில் தான், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த ஸ்டீபன் பிளெமிங், தனது பொறுப்பில் இருந்து விலகியுள்ளதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரராக விளையாடிய ஸ்டீபன் பிளெமிங், அடுத்த சீசனில் இருந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றார்.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
அதிலிருந்து தற்போது வரை, கிட்டத்தட்ட 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டுள்ளார். அவரது பயிற்சியின் கீழ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பைகளையும், 2 முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகளையும் வென்றுள்ளதுடன், 10 முறை ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டிக்கும், 12 முறை ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் சுற்றுகளுக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
இருப்பினும், சமீபத்திய சீசன்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லாததாலும்; அணியின் பிளேயிங் லெவன் தேர்வில் தெளிவின்மை, வீரர்கள் தேர்வு மற்றும் கேப்டன்சி மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விமர்சனங்கள் ஸ்டீபன் பிளெமிங் மீது வைக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாகவே, அவர் தற்போது தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்நிலையில், பிளெமிங்கின் விலகலை அடுத்துச் சிஎஸ்கே அணியின் உரிமையாளர் ரூபா குருநாத் கூறுகையில், "கிட்டத்தட்ட இரு தசாப்தங்களாகத் தொடர்ந்த இந்த நீண்ட பயணத்தில் ஸ்டீபன் பிளெமிங் தான் எங்களது பயிற்சி பிரிவின் இதயத் துடிப்பாகச் செயல்பட்டார். சிஎஸ்கே அணியின் தனித்துவமான அடையாளம், தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் எப்போதும் சிறந்ததை நோக்கி ஓடும் குணம் ஆகியவற்றை வடிவமைத்தவர் அவரே. களத்தில் நமது கூட்டுப் பயணம் முடிவுக்கு வந்தாலும், சிஎஸ்கேவின் சரித்திரத்தில் அவர் எப்போதும் ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்வார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சிஎஸ்கே அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் கூறுகையில், "எங்கள் பயணத்தின் தொடக்க நாட்களிலிருந்தே சிஎஸ்கே எத்தகைய உன்னதமான கலாச்சாரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதைப் பிளெமிங் வரையறுத்தார். பணிவு, நிலைத்தன்மை மற்றும் அணிக்கு முதலிடம் தரும் அவரது சிந்தனைகள் தனித்துவமானது. வீரர்களின் திறமைகளை முழுமையாக வெளிக்கொணர்வதில் அவர் ஒரு நிபுணராகச் செயல்பட்டார். இந்த அற்புதமான பயணத்தை ஒன்றாகப் பகிர்ந்து கொண்டதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT:— Texas Super Kings (@TexasSuperKings) July 13, 2026
The Texas Super Kings and Stephen Fleming have mutually agreed to part ways.
We extend our sincere gratitude for his contributions to the franchise.
We wish Fleming the best for his future. pic.twitter.com/kp59JYQk5X
தனது பதவி விலகல் குறித்துப் பேசிய ஸ்டீபன் பிளெமிங், "விளையாட்டு உலகில் 18 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய காலமாகும். சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்ததே எனது வாழ்க்கையின் மிகச்சிறந்த பாக்கியமாக பார்க்கிறேன். நாங்கள் இணைந்து பல மறக்க முடியாத வெற்றிகளைக் கொண்டாடியுள்ளோம். அதே சமயம் சில கடினமான சூழல்களையும் கடந்துள்ளோம். சிஎஸ்கே எப்போதும் எனது இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருக்கும். வரும் காலங்களிலும் சிஎஸ்கே அணிக்கு எனது வாழ்த்துகளும் ஆதரவும் என்றும் இருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார்.
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சிஎஸ்கே அணியின் இந்தத் திடீர் அதிரடி மாற்றம், உலகெங்கிலும் உள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருபுறம் இது அணியின் எதிர்கால நலனுக்கான மாற்றமாக பார்க்கப்பட்டாலும், மறுபுறம் சிஎஸ்கேவின் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் தூணாக இருந்த பிளெமிங்கின் விலகல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக யார் நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.