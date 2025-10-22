ETV Bharat / sports

சாதனை நாயகன் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ராணுவத்தில் உயர் பதவி!

நீரஜ் சோப்ரா பத்மஸ்ரீ, மேஜர் தியான் சந்த் கேல் ரத்னா, அர்ஜூனா உள்ளிட்ட பல்வேறு உயரிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குடன் நீரஜ் சோப்ரா
அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குடன் நீரஜ் சோப்ரா (Etv Bharat)
புதுடெல்லி: ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வென்ற ஈட்டி ஏறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு இந்திய ராணுவத்தில் கவுரவ லெப்டினென்ட் கர்னல் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய ராணுவத்தில் பல துறைகளில் உயரிய விருதுகளை பெற்றவர்கள் தொடர்ந்து கவுரவப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தாதா சாகிப் விருது பெற்ற மலையாள சூப்பர் ஸ்டாரும், ராணுவத்தில் லெப்டினென்ட் கர்னலுமான மோகன்லால், இந்திய ராணுவ தளபதியை சந்தித்து பாராட்டு பெற்றார்.

இந்த நிலையில், ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு இந்திய ராணுவத்தில் கவுரவ லெப்டினென்ட் கர்னல் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த விழா பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் ராணுவ தளபதி ஜெனரல் உபேந்திர திவேதி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூனியர் அதிகாரியாக நீரஜ் சோப்ரா இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது தொடர்பாக பேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், "நீரஜ் சோப்ராவின் ஒழுக்கம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தேசிய பெருமை ஆகியவற்றில் உயர்ந்த கொள்கைகளை உள்ளடக்கியவர். விளையாட்டு, சகோதரத்துவம் மற்றும் இளம் தலைமுறையினருக்கு நீரஜ் சோப்ரா உத்வேகமாக இருந்து வருகிறார்" என்றார்.

ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் அதிக தங்க பதங்கங்களை குவித்த அவருக்கு கவுரவ லெப்டினென்ட் கர்னல் பதவி வழங்கப்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ராணுவத் தலைமை தளபதி உபேந்திர திரிவேதி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, நீரஜ் சோப்ரா பத்மஸ்ரீ, மேஜர் தியான் சந்த் கேல் ரத்னா, அர்ஜூனா உள்ளிட்ட பல்வேறு உயரிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார். கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில், தடகளத்தில் ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்தார். தொடர்ந்து 2024 ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றார். மேலும், 2023 ஆம் ஆண்டு உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தார்.

ஆசிய விளையாட்டி போட்டி, காமன்வெல்த் போட்டி மற்றும் டயமண்ட் லீக் போட்டி உள்ளிட்ட பல போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக நீரஜ் தங்கம் பதக்கம் வென்றுள்ளார். மேலும், தோஹா டைமண்ட் லீக் போட்டியில் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் பங்கேற்று 90.23 மீட்டர் (2025) ஈட்டி எறிந்து நீரஜ் சோப்ரா புதிய வரலாறு படைத்தார். இந்த போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அவர், இந்திய அளவில் அதிக தூரம் ஈட்டி எறிந்த வீரர் என்ற சாதனையை தன்வசப்படுத்தினார்.

