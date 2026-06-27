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அமெரிக்க ஓபன் பேட்ன்மிண்டன் 2026: ஸ்ரீகாந்த், ரோனக், தேவிகா அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தல்

இந்த தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் தன்வி சர்மா மற்றும் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ ஆகியோர் தங்களது காலிறுதிச் சுற்றில் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறினர்.

ரோனக் சௌகான்
ரோனக் சௌகான் (BAI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 2:38 PM IST

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ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ரோனக் சௌகான் ஆகியோரும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் தேவிகா சிஹாகும் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இன்று காலிறுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. அந்த வகையில், ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் ரோனக் சௌகான், இஸ்ரேலின் மிஷா ஜில்பர்மனை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே, ரோனக் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை உயர்த்தினார்.

ஆடவர் பிரிவில் ஆதிக்கம்

தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்ட ரோனக் சௌகான், முதல் செட்டை 23-21 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய அவர், 21-11 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம், ரோனக் சௌகான் 23-21, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இஸ்ரேலிய வீரரை வீழ்த்தி, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் அனுபவ வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சீன தைபேயின் லியாவ் ஜுவோ-ஃபுவை எதிர்கொண்டார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியின் முதல் செட்டை ஸ்ரீகாந்த் 21-9 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். எனினும், தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டை லியாவ் 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.

இதனால் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் போட்டியின் முடிவு, மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது. மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட ஸ்ரீகாந்த், அதனை 21-8 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-9, 12-21, 21-8 என்ற செட் கணக்கில் சீன தைபே வீரரை வீழ்த்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் அவர் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

தேவிகா சிஹாக் அபாரம்

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தேவிகா சிஹாக், உக்ரைனின் பொலினா புஹ்ரோவாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தேவிகா, 21-17, 21-14 என்ற நேர் செட்களில் உக்ரைன் வீராங்கனையை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

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இன்று நடைபெற்ற மற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டங்களில், இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா, 16-21, 21-11, 16-21 என்ற செட் கணக்கில் டென்மார்க்கின் லினே கிறிஸ்டோபர்சனிடம் கடுமையாகப் போராடித் தோல்வியைத் தழுவினார். அதேசமயம், மற்றொரு ஆட்டத்தில் ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 15-21, 21-16, 12-21 என்ற கணக்கில் கனடாவின் ரேச்சல் சானிடம் வீழ்ந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

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US OPEN BADMINTON 2026
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