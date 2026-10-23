இலங்கை vs இங்கிலாந்து ஒருநாள் போட்டி: 430 ரன் இலக்கை சேஸ் செய்து இலங்கை சாதனை வெற்றி!
இப்போட்டியில் 69 ரன்கள் எடுத்த ஜோ ரூட், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 8,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டினார்.
Published : October 23, 2026 at 2:39 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை - இங்கிலாந்து அணிகள் இணைந்து 859 ரன்கள் மற்றும் ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றிலேயே அதிகபட்சமாக 93 பவுண்டரிகளை விளாசிப் புதிய சாதனை படைத்துள்ளன.
பாகிஸ்தானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் 3-வது லீக் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயித்த 430 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை அதிரடியாக சேசிங் செய்து இலங்கை அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ள இப்போட்டி, ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றின் த்ரில்லர் போட்டிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் இமாலய ஸ்கோர்
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 429 ரன்கள் என்ற இமாலய ஸ்கோரை எட்டியது. இதில் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக், வெறும் 114 பந்துகளில் இரட்டை சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரட்டைச் சதம் அடித்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் மற்றும் மிக அதிவேகமாக இரட்டைச் சதம் அடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனைகளை அவர் தன்வசப்படுத்தினார்.
England skipper Harry Brook smashes the fastest-ever ODI double hundred in Rawalpindi 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/JGhoSogFPq— ICC (@ICC) October 22, 2026
அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஜோ ரூட் 69 ரன்களையும், வில் ஜேக்ஸ் 66 ரன்களையும் குவித்து இங்கிலாந்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, 430 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. தொடக்க வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இலங்கை அணி 24 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது ஜோடி சேர்ந்த பவன் ரத்நாயகே மற்றும் அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ ஜோடி, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டது.
வரலாறு படைத்த இலங்கை
குறிப்பாக இந்த ஜோடி 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு அசாத்தியமாக 166 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது. இதில் அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ 97 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதத்தை தவறவிட்டார். ஆனால், மறுபக்கம் அதிரடியைக் கைவிடாத பவன் ரத்நாயகே சதமடித்து அசத்தியதுடன், 106 பந்துகளில் 130 ரன்களைக் குவித்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
An explosive hundred from Pavan Rathnayake has given Sri Lanka hope in the mammoth ODI chase against England 💪 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/nauzqOYAOk— ICC (@ICC) October 22, 2026
இறுதியில், முன்னாள் கேப்டன் தசுன் ஷனாகா ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார். மைதானத்தின் அனைத்து பக்கங்களிலும் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட அவர், வெறும் 50 பந்துகளில் 9 சிக்ஸர்கள், 4 பவுண்டரிகளுடன் 97 ரன்கள் விளாசினார். அவருக்குத் துணையாக ஜனித் லியானகே அதிரடியாக 61 ரன்கள் விளாச, 1 பந்து மீதமிருந்த நிலையிலேயே இலங்கை அணி வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்தது.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ரன் சேசிங்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ரன் சேசிங் என்ற இமாலய சாதனையை இலங்கை அணி இப்போட்டியில் படைத்துள்ளது. இங்கிலாந்து நிர்ணயித்த 430 ரன்கள் என்ற இலக்கை இலங்கை அணி 49.5 ஓவர்களில் எட்டி வெற்றி பெற்றது. ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், 2006ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க அணி 438 ரன்களை சேசிங் செய்ததே இதுவரை மிகப்பெரும் சேஸிங் சாதனையாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரம்மாண்ட ரன் குவிப்பு
இப்போட்டியில் இருஅணிகளும் இணைந்து எடுத்த மொத்த ரன்களின் எண்ணிக்கை 859 ஆகும். இது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றுப் பக்கங்களில், ஒரே போட்டியில் எடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது அதிகபட்ச மொத்த ஸ்கோர் ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. மேலும், ஆசிய மண்ணில் விளையாடப்பட்ட லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக அதிகபட்ச ஒட்டுமொத்த ஸ்கோராகவும் இது புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
𝑨 𝒎𝒐𝒏𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒊𝒏 🇱🇰 Sri Lanka complete the second-highest chase in Men’s ODI history against England 😲 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/cfDDyaf56o— ICC (@ICC) October 22, 2026
பவுண்டரி மழை
இந்த ஒரே போட்டியில் இரு அணிகளின் பேட்ஸ்மேன்களும் இணைந்து ஒட்டுமொத்தமாக 93 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டுள்ளனர். இதில் இங்கிலாந்து அணி 48 பவுண்டரிகளையும், இலங்கை அணி 45 பவுண்டரிகளையும் அடித்துள்ளது. சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி ஒன்றில், இரு அணிகளும் இணைந்து அதிக பவுண்டரிகளை விளாசிய போட்டியாக இது வரலாற்றில் பதிவாகியுள்ளது.
முதல் இங்கிலாந்து வீரர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரட்டைச் சதம் விளாசிய முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற வரலாற்றை ஹாரி புரூக் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் இங்கிலாந்து வீரர் பென் ஸ்டோக்ஸ் அடித்த 182 ரன்களே தனிநபர் அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது. இதுதவிர, ஒருநாள் போட்டியில் அதிவேக இரட்டைச் சதம் விளாசிய வீரர் என்ற ஷுப்மன் கில்லின் சாதனையையும் ஹாரி புரூக் முறியடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A chase for the record books 📚 Sri Lanka put on a historic display against England in the ODI tri-series ✨ More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/yuq0vzvoVO— ICC (@ICC) October 22, 2026
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ஜோ ரூட் 8,000 ரன்கள்
இப்போட்டியில் 69 ரன்கள் எடுத்த இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ஜோ ரூட், மற்றுமொரு மாபெரும் மைல்கல்லை எட்டினார். சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 8,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் இங்கிலாந்து அணிக்காக இதுவரை விளையாடிய எந்தவொரு பேட்ஸ்மேனும் ஒருநாள் போட்டிகளில் 7,000 ரன்களைக் கூடத் தொட்டதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.