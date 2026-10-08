தனஞ்சய டி சில்வா விலகல்; இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக குசல் மெண்டிஸ் நியமனம்!
ஏற்கனவே இலங்கை ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளை வழிநடத்தும் குசால் மெண்டிஸ், இப்போது மூன்று வடிவ கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும் ஒரே கேப்டனாகச் செயல்படவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 8, 2026 at 4:03 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து தனஞ்சய டி சில்வா விலகியதை அடுத்து, நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் குசல் மெண்டிஸ் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை டெஸ்ட் அணியை இதுவரை வழிநடத்தி வந்த தனஞ்சய டி சில்வாவின் தலைமையிலான அணி, சமீபத்தில் சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் இழந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, இலங்கை அணி அடுத்த மாதம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகுவதாகத் தனஞ்சய டி சில்வா அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "அடுத்த தலைமுறை வீரர்களிடம் தலைமைப் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டிய சரியான தருணம் இது" என்று தெரிவித்தார். இதனால், பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடருக்கான இலங்கை அணியை யார் வழிநடத்துவார்கள் என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடம் அதிகரித்தது.
Sri Lanka’s Test captain, Dhananjaya de Silva, has decided to step down from the captaincy with immediate effect. READ: https://t.co/8IeasaKyun #SriLankaCricket— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 8, 2026
இச்சூழலில், இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் புதிய கேப்டனாகக் குசல் மெண்டிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே இலங்கை ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளை வழிநடத்தி வரும் குசல் மெண்டிஸ், தற்போது டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம், இலங்கையின் மூன்று வடிவ கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும் ஒரே கேப்டனாகச் செயல்படவுள்ளார்.
இதுவரை இலங்கை அணிக்காக 75 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள குசல் மெண்டிஸ், 36.4 என்ற சராசரியுடன் 4,836 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 10 சதங்கள் மற்றும் 23 அரைசதங்கள் அடங்கும். குசல் மெண்டிஸ் இதுவரை இலங்கை அணியைத் டெஸ்ட் போட்டிகளில் வழிநடத்திய அனுபவம் இல்லாதவர் என்றாலும், 22 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் அணியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்திய அனுபவம் கொண்டவர்.
இவரது தலைமையிலான இலங்கை அணி, அடுத்ததாகப் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் முதலில் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும், அதனைத் தொடர்ந்து முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரும் நடைபெறவுள்ளன. இத்தொடர்களில் இலங்கை அணியை வழிநடத்தும் மெண்டிஸ், அதன் தொடர்ச்சியாகப் பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக களமிறங்கவுள்ளார்.
Kusal Mendis takes the reins as Sri Lanka name a new Test captain. https://t.co/KKztKBBZai— ICC (@ICC) October 8, 2026
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அதன்படி, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 9 முதல் 13 வரை ராவல்பிண்டியிலும், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 17 முதல் 21 வரை லாகூரிலும் நடைபெறவுள்ளன. இதனால், குசல் மெண்டிஸ் தலைமையில் இலங்கை டெஸ்ட் அணி எவ்வாறு செயல்படப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் உச்சத்துக்கே சென்றுள்ளது.