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இலங்கை vs இந்திய: டெஸ்ட் தொடர் அட்டவணையை வெளியிட்டது இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம்

இங்கிலாந்து vs இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி வருகிற ஜூலை 4ஆம் தேதி மான்செஸ்டரில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய டெஸ்ட் அணி
இந்திய டெஸ்ட் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 5:17 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணி வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 189 ரன்களை குவித்த நிலையில், மழை காரணமாக இந்த போட்டி பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி வருகிற ஜூலை 4ஆம் தேதி மான்செஸ்டரில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்திய அணியின் அடுத்த கிரிக்கெட் தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி ரசிகர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதன்படி, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடரில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இத்தொடர் தொடங்கும் என்பதை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதி செய்து, போட்டிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணையையும் வெளியிட்டுள்ளது.

டெஸ்ட் தொடர்

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்திலும், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்திலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இங்கிலாந்து தொடரை முடித்த கையோடு, இந்திய அணி நேரடியாக இலங்கைக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்

தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலில் இரு அணிகளுமே கடும் போட்டியில் நீடித்து வருகின்றன. இந்திய அணி இதுவரை விளையாடியுள்ள 9 போட்டிகளின் முடிவில் 48.15 புள்ளிகள் சதவீதத்துடன் 5ஆவது இடத்திலும், இலங்கை அணி 44.44 புள்ளிகள் சதவீதத்துடன் 6ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற வேண்டுமானால் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்பதால், இந்த இரு அணிகளுக்குமே வரவிருக்கும் டெஸ்ட் தொடர் ஒரு வாழ்வா-சாவா போராட்டமாக அமையவுள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை

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டி20 தொடர்

முன்னதாக, 'டித்வா' புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண நிதி திரட்டும் நோக்கில், இந்த டெஸ்ட் தொடருடன் கூடுதலாக 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் இந்த டி20 தொடர் குறித்து எந்தவொரு தகவலும் இடம்பெறவில்லை. இது டி20 தொடரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே சற்று ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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INDIA TOUR OF SRI LANKA 2026
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