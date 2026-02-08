ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: அயர்லாந்தை வீழ்த்தி இலங்கை அணி வெற்றி

அயர்லாந்துக்கு எதிராக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கமிந்து மெண்டிஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 11:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணி 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 6ஆவது லிக் போட்டியில் இலங்கை மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணியில் தொடக்க வீரர் கமில் மிஷாரா 14 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான பதும் நிஷங்காவும் 24 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய குசால் மெண்டிஸ் ஒருபக்கம் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், சீரான வேகத்தில் அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

ஆனால் மறுமுனையில் களமிறங்கிய பவன் ரத்னாயகே, துனித் வெல்லாலகே ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அரைசதம் கடந்து அசத்தி இருந்த குசால் மெண்டிஸும் 56 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் தசுன் ஷனகாவும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இறுதியில் கமிந்து மெண்டிஸ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 163 ரன்களை சேர்த்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் பேரி மெக்கர்த்தி, ஜார்ஜ் டக்ரேல் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய அயர்லாந்து அணியில் கேப்டன் பால் ஸ்டிர்லிங் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த ரோஸ் அதிர் - ஹாரி டெக்டர் இணை சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அதிர் 34 ரன்களிலும், டெக்டர் 40 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களாலும் இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் அயர்லாந்து அணி 19.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்ததுடன் 143 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இலங்கை தரப்பில் மஹீஷ் தீக்ஷனா, வநிந்து ஹசரங்கா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க

இதன் மூலம் இலங்கை அணி 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரையும் இலங்கை அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் போட்டியில் ஓமன் அணியை எதிர்த்து இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

TAGGED:

SRI LANKA BEAT IRELAND
WANINDU HASARANGA INJURY UPDATE
MAHEESH THEEKSHANA WICKETS TODAY
டி20 உலகக் கோப்பை 2026
SRI LANKA BEAT IRELAND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.