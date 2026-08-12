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இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: இரு முக்கிய வீரர்கள் காயம்.. தனஞ்சய டி சில்வா தலைமையிலான இலங்கை அணி அறிவிப்பு!

தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை அணியில், நட்சத்திர வீரர்களான பதும் நிசங்கா மற்றும் குசல் மெண்டிஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியிருப்பது, அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 3:30 PM IST

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ஹைதராபாத்: கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான 16 பேர் கொண்ட பலம் வாய்ந்த இலங்கை அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ளது.

இத்தொடரில் பங்கேற்கும் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ கடந்த மாதம் அறிவித்திருந்தது. மேலும் இந்த அணியில் சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் ஆகிப் நபி என இரு அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, ரிஷப் பந்த், சர்ஃப்ராஸ் கான், கேஎல் ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முகம்து சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ரவீந்திர ஜடேஜா என முக்கிய வீரர்களும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இலங்கை அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனஞ்சய டி சில்வா தலைமையிலான இந்த அணியின் துணை கேப்டனாக கமிந்து மெண்டிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் பதும் நிஷங்கா மற்றும் குசால் மெண்டிஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

இதன் காரணமாக அனுபவமிக்க விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் நிரோஷன் டிக்வெல்லா மற்றும் தில்சன் மதுஷங்கா ஆகியோர் நீண்ட இடைவேளைக்குப் பின் டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக நிரோஷன் டிக்வெல்ல கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவும், தில்ஷன் மதுஷங்கா 2023ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராகவும் கடைசியாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவர்களுடன், உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் பசிந்து சூர்யபந்தரா மற்றும் கேஷரா நுவந்தா ஆகியோருக்கும் இலங்கை அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுடன் தினேஷ் சண்டிமல், ரமேஷ் மெண்டிஸ், நிஷான் மதுஷ்கா, அசிதா ஃபெர்னாண்டோ, விஷ்வா ஃபெர்னாண்டோ உள்ளிட்ட வீரர்களும் டெஸ்ட் அணியில் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.

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இலங்கை டெஸ்ட் அணி: தனஞ்சய டி சில்வா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ் (துணை கேப்டன்), நிரோஷன் டிக்வெல்லா, லஹிரு உதாரா, நிஷான் மதுஷ்க, தினேஷ் சண்டிமால், பசிந்து சூரியபந்தார, சோனல் தினுஷா, ரமேஷ் மெண்டிஸ், பிரபாத் ஜெயசூர்யா, கேஷரா நுவந்தா, மிலன் ரத்நாயக்க, அசிதா ஃபெர்னாண்டோ, லஹிரு குமாரா, விஷ்வா ஃபெர்னாண்டோ, தில்ஷன் மதுஷங்கா.

இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி, சர்ஃப்ராஸ் கான்.

TAGGED:

SRI LANKA TEST SQUAD
INDIA VS SRI LANKA 1ST TEST
KUSAL MENDIS AND PATHUM NISSANKA
இந்தியா VS இலங்கை
SL VS IND TEST SQUAD 2026

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