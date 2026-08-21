கொழும்பு டெஸ்ட் | அதிரடி மாற்றங்களுடன் இலங்கை அணி அறிவிப்பு!
முதல்தரப் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பேட்ஸ்மேன் கமில் மிஷாரா மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் சஹான் அரச்சிகே ஆகியோருக்கு இலங்கை டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 21, 2026 at 4:17 PM IST
ஹைதராபாத்: கொழும்பில் நடைபெறவுள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான 14 பேர் கொண்ட இலங்கை அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்து முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி 162 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றாலோ அல்லது போட்டியை டிரா செய்தாலோ தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
மறுபக்கம், சொந்த மண்ணில் தொடரை இழப்பதைத் தவிர்க்கும் முயற்சியில் இலங்கை அணி இப்போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த அணியும் கூடுதல் கவனத்துடன் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்கும் இலங்கை அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
Sri Lanka Cricket named a 14-member squad for the second Test against India, scheduled to be played at the SSC from August 23 to 27.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 21, 2026
Kamil Mishara and Sahan Arachchige were called up, in place of Dinesh Chandimal and Nishan Madushka pic.twitter.com/4RnFKjDZI3
இதில், முதல் போட்டியில் விளையாடிய முன்னணி வீரரான தினேஷ் சண்டிமல் காயம் காரணமாக இந்த இரண்டாவது டெஸ்டில் இருந்து விலகியுள்ளார். அதேசமயம், முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் காயம் காரணமாக விளையாடாத அணியின் முன்னணி வீரர்களான குசல் மெண்டிஸ் மற்றும் பதும் நிசங்கா ஆகியோர், காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக மீளாத காரணத்தால் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்தும் விலகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, உள்நாட்டு முதல்தரப் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பேட்ஸ்மேன் கமில் மிஷாரா மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் சஹான் அரச்சிகே ஆகியோருக்கு இலங்கை டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, பிரபாத் ஜெயசூர்யா, அசிதா ஃபெர்னாண்டோ, விஷ்வா ஃபெர்னாண்டோ, லஹிரு குமார உள்ளிட்டோரும் இந்த அணியில் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
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இலங்கை டெஸ்ட் அணி: தனஞ்ஜெயா டி சில்வா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், லகிரு உதாரா, கமில் மிஷாரா, பசிந்து சூர்யபந்தாரா, சஹான் அரச்சிகே, சோனல் தினுஷா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா, கேஷர நுவன்தா, பிரபாத் ஜெயசூர்யா, மிலன் ரத்நாயக்க, லஹிரு குமார, அசிதா ஃபெர்னாண்டோ, விஷ்வா ஃபெர்னாண்டோ.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி, சர்ஃப்ராஸ் கான்.