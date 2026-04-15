ஐபிஎல் 2026: அணியில் அதிரடி மாற்றத்தை செய்த சன்ரைசர்ஸ்; கார்ஸுக்குப் பதில் மதுஷங்கா சேர்ப்பு
Published : April 15, 2026 at 1:00 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரைடன் கார்ஸுக்கு பதிலாக, இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷன் மதுஷங்காவை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28 முதல் தொடங்கி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இதில் தற்போது லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் 7 புள்ளிகளுடனும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 புள்ளிகளுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.
அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தலா 4 புள்ளிகளுடன் 8 மற்றும் 9ஆம் இடங்களையும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு புள்ளியுடன் கடைசி இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் லீக் சுற்றின் முடிவில் எந்த நான்கு அணிகள் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Wish you a speedy recovery, Carsey 🧡 pic.twitter.com/xQ2A7BeWcO— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026
இது ஒருபக்கம் இருக்க, வீரர்கள் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. இதற்கு முன் சாம் கரண், நாதன் எல்லிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விலகி இருந்த நிலையில், தற்சமயம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரைடன் கார்ஸும் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்தில் ரூ.1 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிரைடன் கார்ஸை ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இருப்பினும், தொடர் தொடங்கும் முன்னரே அவர் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த காரணத்தால், முதல் சில போட்டிகளில் மட்டும் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் அவர் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில காலம் தேவைப்படும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் காரணமாக பிரைடன் கார்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியதாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதேசமயம் பிரைடன் கார்ஸுக்கு மாற்றாக, இலங்கையைச் சேர்ந்த இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷன் மதுஷங்காவை ரூ.75 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகவும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Dilshan Madushanka joins the squad as a replacement for Brydon Carse, who is ruled out due to injury.— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026
Welcome, Dilshan 🧡 pic.twitter.com/zJQWtbXVZt
இலங்கை அணிக்காக இதுவரை ஒரு டெஸ்ட், 28 ஒருநாள் மற்றும் 19 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மதுஷங்கா மொத்தமாக 70 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் இவர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இருப்பினும் அவருக்கு அந்த தொடரில் எந்தவொரு போட்டியிலும் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா(துணைக்கேப்டன்), பாட் கம்மின்ஸ், தில்ஷன் மதுஷங்கா*, அனிகேத் வர்மா, கமிந்து மெண்டிஸ், ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அமித் குமார், ஹர்ஷ் துபே, கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனத்கட், சிவம் மாவி, ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், சலில் அரோரா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, ஓன்கர் தர்மலே, சாகிப் ஹுசைன், ஷிவாங் குமார்.