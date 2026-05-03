ETV Bharat / sports

சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி தொடருமா? - கொல்கத்தா அணியுடன் இன்று பலப்பரீட்சை

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் வென்றுள்ள நிலையில், இன்று ஹைதராபாத் அணியை தோற்கடித்து பிளே ஆஃப் சுற்று வாய்ப்பை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தொடர்ந்து 5 போட்டிகளில் வென்றுள்ள நிலையில், கொல்கத்தா அணியுடன் இன்று மோதுகிறது.

ஐபிஎல் தொடரின் 45வது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இந்த சீசனின் ஆரம்பத்தில் சற்று தடுமாறினாலும் அதன் பிறகு அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்கின்றனர். இஷன் கிஷன், கிளாசென் ஆகியோர் தங்கள் பங்கிற்கு நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதால் சன்ரைசர்ஸ் அணி இமாலய ஸ்கோரை எளிதில் எடுக்கின்றனர்.

பின்வரிசை பேட்ஸ்மேன்கள் அரோரா, பேட் கம்மின்ஸ் ஆகியோர் கடைசி கட்ட ஓவர்களில் ரன்கள் சேர்த்தால் அணிக்கு மேலும் பலம் சேர்க்கும். பவுலிங்கில் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது உத்வேகம் அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது. பிரஃபுல் ஹிஞ்ச், சபிக் ஹோசைன் விக்கெட்கள் வீழ்த்தினாலும் அதிக ரன்கள் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். காயம் காரணமாக ஷிவம் மாவி தொடரில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், இந்திய இளம் ஆல் ரவுண்டர் ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவர் இன்றைய போட்டியில் களமிறங்க வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது.

கொல்கத்தா அணிக்கு பொறுத்தவரை இந்த சீசன் தொடக்கம் முதல் எதிர்பார்த்தது போல் அமையவில்லை. மொத்தம் 8 போட்டிகளில் 2இல் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதுவும் கடந்த இரண்டு போட்டிகளாக மட்டுமே வென்றனர். இருப்பினும் கொல்கத்தா அணியில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை நிலவுகிறது. பேட்ஸ்மேன்கள் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை.

கேப்டன் ரஹானே, செய்ஃபர்ட் ஆகியோர் ஃபார்மில் இல்லை. ரகுவன்ஷி ஓரளவு நம்பிக்கை அளிக்கிறார். கேமரூன் அவசரம் காட்டாமல் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ரிங்கு சிங் கடந்த போட்டியில் ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், இன்றும் அதிரடி காட்டுவார் என நம்பலாம். பவுலிங்கில் கடந்த போட்டியில் கேகேஆர் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் கடுக்கோப்பாக பந்துவீசி வெற்றி தேடி தந்தனர்.

இதையும் படிங்க: ஐபிஎல் 2026: ருதுராஜ், கார்த்திக் சர்மா அரைசதத்தால் மும்பையை வீழ்த்தி சென்னை அபார வெற்றி

சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் சுழலில் அசத்துவது அணிக்கு கூடுதல் பலம். இதுவரை இரு அணிகளும் 31 போட்டிகளில் மோதியுள்ள நிலையில், ஹைதராபாத் அணி 11 போட்டிகளில் கொல்கத்தா அணி 20 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளது. மேலும் ஹைதாராபாதில் நடைபெற்றுள்ள 7 போட்டிகளில் 4 போட்டிகளில் கொல்கத்தா அணி வென்றுள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இன்றைய போட்டியில் வென்று பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை நெருங்குமா அல்லது கொல்கத்தா வெற்றி தொடருமா என ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உத்தேச அணி: டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, இஷன் கிஷன், கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அரோரா, அனிகேத் வர்மா, பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), தூபே, சகிப் ஹொசைன், பிரஃபுல் ஹிஞ்ச், இஷன் மலிங்கா

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உத்தேச அணி: அஜின்கியா ரஹானே (கேப்டன்), டிம் செய்ஃபர்ட், கேமரூன் கிரீன், ரகுவன்ஷி, ரொவ்மன் பவல், ரிங்கு சிங், சுனில் நரைன், ரமந்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, வருண் சக்கரவர்த்தி

TAGGED:

SRH VS KKR
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
SUNRISERS HYDERABAD
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.