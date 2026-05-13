ஸ்லோ ஓவர் ரேட்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு அபராதம் விதிப்பு
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் ஹைதராபாத் அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்பதால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 13, 2026 at 2:37 PM IST
ஹைதராபாத்: குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதற்காக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு ரூ.12 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது
குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 168 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக சாய் சுதர்சன் 61 ரன்களையும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 50 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஆரம்பம் முதலே எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக அந்த அணி 14.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 86 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் தரப்பில் காகிசோ ரபாடா மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 16 புள்ளிகளூடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தங்களுடைய 5ஆவது தோல்வியைத் தழுவி 14 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காகிசோ ரபாடா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
We have a new table topper ⏫@gujarat_titans wrap a massive and comprehensive 8️⃣2️⃣-run victory in Ahmedabad ✌️— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/o2tKKCeEaH#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvSRH pic.twitter.com/dJ3VQan0a1
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அபராதம் விதித்துள்ளது. ஐபிஎல் நடத்தை விதி 2.22-ன் படி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்பதால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 'ஸ்லோ ஓவர் ரேட்' காரணமாக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட 7ஆவது கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் மாறியுள்ளார். இதற்கு முன் பஞ்சாப் கிங்ஸின் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இரு முறையும், மும்பை இந்தியன்ஸின் ஹர்திக் பாண்டியா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், குஜராத் டைட்டன்ஸின் ஷுப்மன் கில், கேகேஆரின் அஜிங்கியா ரஹானே , டெல்லி அணியின் அக்ஸர் படேல் ஆகியோருக்கு தலா ஒரு முறையும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏற்கெனவே படுதோல்வியைச் சந்தித்திருக்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு, இந்த அபராதம் கூடுதல் அழுத்ததை கொடுத்துள்ளது. ஏனெனில் இதே தவறை எஞ்சிய போட்டிகளில் மீண்டும் செய்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படலாம். இதன் காரணமாக எஞ்சிய போட்டிகளில் அந்த அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், நேரக்கட்டுப்பாட்டையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சூழலிற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Pat Cummins has been fined 12 Lakhs for maintaining for slow overrate against GT. pic.twitter.com/kxXZomyqub— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 13, 2026
ஸ்லோ ஓவர் ரேட் விதிமுறை
இந்த விதிப்படி எந்தவொரு அணியும் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால், முதல் முறை அணியின் கேப்டனுக்கு மட்டும் ரூ.12 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்படும். அதேசமயம் அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரெட்டை கொண்டிருந்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதமாகவும், மற்ற வீரர்களுக்கு போட்டிக்கட்டணத்தில் இருந்து ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25% தொகையானது அபராதமாக விதிக்கப்படும்.
இதையும் படிக்கவும்
ஒருவேளை மூன்றாவது முறையாகவும் அந்த அணி இந்த தவறை செய்யும் பட்சத்தில் கேப்டனுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் மற்றும் ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அணியின் மற்ற வீரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 50% அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.