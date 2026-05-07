சன்ரைசர்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்: பல்வேறு சாதனைகளும் முறியடிப்பு

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் சாதனையை சன்ரைசர்ஸ் அணி சமன் செய்துள்ளது

சன்ரைசர்ஸ் அணி அபார வெற்றி (IANS)
Published : May 7, 2026 at 9:17 AM IST

ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, பல்வேறு சாதனைகளும் படைத்துள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நேற்றைய போட்டியில் 235 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 8வது முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் சாதனையை சமன் செய்துள்ளது.

மும்பை அணி டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 8 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி சர்வதேச அளவில் இந்தியா மட்டும் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளது.

இந்தியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 200க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்துள்ளது. நேற்றைய போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் அணி 3.2 ஓவர்களில் 50 ரன்களை கடந்தது. இதன்மூலம் ஐபிஎல் போட்டிகளில் குறைந்த ஓவர்களில் 50 ரன்களை கடந்த சாதனை பட்டியலில் 3வது இடம் பிடித்துள்ளது. முதல் இரண்டு இடங்களில் சன்ரைசர்ஸ் அணியே இடம்பெற்றுள்ளது. அதேபோல் நேற்றைய போட்டியில் வென்றதன் மூலம் ஒரு மைதானத்தில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்த அணி என்ற சாதனையை ஹைதராபாத் அணி படைத்துள்ளது. ஹைதராபாத் மைதானத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 11 போட்டிகளில் 10இல் சன்ரைசர்ஸ் அணி வென்றுள்ளது.

நேற்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. சன்ரைசர்ஸ் அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிஷேக் சர்மா (35), ஹெட் (38) அதிரடியாக பேட்டிங் செய்தனர். பின் தொடர்ந்து வந்த இஷன் கிஷன் (55), கிளாசென் (69) வேகமாக ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் 20 ஓவர்களுக்கு 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 235 ரன்கள் எடுத்தனர்.

இமாலய இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் அணிக்கு பிரப்சிம்ரன் (3), ப்ரியன்ஷ் ஆர்யா (1) ஆகியோர் ஏமாற்றினர். பின்னர் கூப்பர் கானொலி சன்ரைசர்ஸ் பவுலிங்கை சிதறடித்தார். அவர் அபாரமாக விளையாடி அவுட்டாகாமல் 197 ரன்கள் (8 சிக்சர், 7 பவுண்டரி) எடுத்தார். ஆனால் மற்ற பேட்ஸ்மென்கள் சோபிக்காததால் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. சன்ரைசர்ஸ் அணி இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் 14 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

