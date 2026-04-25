'நான் மன்னிப்பேன், ஆனால் துரோகத்தை மறக்க மாட்டேன்': ஹர்பஜன் மீது ஸ்ரீசாந்த் காட்டம்

நான் அவரை மன்னித்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் செய்த துரோகத்தை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன் என்று ஹர்பஜன் சிங் குறித்து ஸ்ரீசாந்த் கூறிய கருத்து பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்ரீசாந்த் - ஹர்பஜன் சிங் (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 5:12 PM IST

ஹைதராபாத்: ஹர்பஜன் சிங்குடனான தனது உறவை முழுமையாகத் துண்டித்துவிட்டதாக ஸ்ரீசாந்த் தெரிவித்துள்ளது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் ஸ்ரீசாந்த் மற்றும் ஹர்பஜன் சிங். இருவரும் இந்திய அணிக்காக ஒருசேர பல்வேறு போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளதுடன், அணியின் வெற்றியிலும் பெரும் பங்கினை வகித்துள்ளனர். ஆனால் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின் போது இருவருக்கும் இடையே வெடித்த மோதலானது, சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

அந்த சீசனில் ஸ்ரீசாந்த் பஞ்சாப் அணிக்காகவும், ஹர்பஜன் சிங் மும்பை அணிக்காகவும் விளையாடி வந்தனர். அப்போது இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான லீக் போட்டி ஒன்றில், ஹர்பஜன் சிங் ஸ்ரீசாந்தைக் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையானது. அப்போது மைதானத்திலேயே ஸ்ரீசாந்த் அழுத காட்சிகள் ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. இந்தச் சம்பவத்திற்காக ஹர்பஜன் சிங் அந்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

ஆனால் அதன்பின், இருவரும் சமாதானமாகிவிட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின. மேலும் இருவரும் தனியார் தொலைக்காட்சியில் வர்ணனையாளர்களாகவும் பணியாற்றியும் வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் தான் தற்சமயம், ஹர்பஜன் சிங்குடனான தனது உறவை முழுமையாகத் துண்டித்துவிட்டதாகவும், அவரது சமூக வலைதள கணக்கை பிளாக் செய்து விட்டதாகவும் ஸ்ரீசாந்த் தெரிவித்து கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய ஸ்ரீசாந்த்,"நான் இதுவரை எந்த நேர்காணலிலும் ஹர்பஜன் பற்றிப் பேசியதில்லை. இதுதான் முதல்முறை. சமீபகாலம் வரை எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை, ஆனால் அவர் மீண்டும் அந்த சம்பவத்தை வைத்து ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்தார். அதன் மூலம் சுமார் 80 லட்சம் முதல் 1 கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதித்தார். அத்தோடு நில்லாமல், அந்த விளம்பரம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுமாறு என்னை அழைத்துத் தொந்தரவு செய்தார்.

நான் அவரிடம், 'நான் மன்னிப்பேன், ஆனால் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன்' என்று சொன்னேன். யாராவது உங்களுக்குத் துரோகம் செய்தால், அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும், ஆனால் அதை மறக்கக் கூடாது. நீங்கள் மறந்துவிட்டால், அவர்கள் மீண்டும் அதையே செய்வார்கள். அவரே அதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம். நான் அவரை மன்னித்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் செய்த துரோகத்தை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போது ஹர்பஜன் சிங்குடன் எனக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. நான் அவரை சகோதரர் என்று அழைத்து வந்தேன். ஆனால் கடந்த ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு அவர் அந்த விளம்பரத்தில் நடித்தார். அதிலிருந்து எங்கள் இடையிலான பேச்சுவார்த்தை முடிந்தது. மேலும் நான் அவரை சமூக வலைதள கணக்குகளில் இருந்தும் பிளாக் செய்து விட்டேன். அந்த நபருடன் இனி எனக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்கவும்

2008ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சம்பவத்திற்கு பிறகு பல ஆண்டுகளாக இருவரும் நண்பர்களாக மாறிவிட்டனர் என்று கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஸ்ரீசாந்தின் இந்த குற்றச்சாட்டு இவர்களது நட்பு முடிவுக்கு வந்துவிட்டதை உறுதி செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு இது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பேசுபொருளாக மாறிவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

