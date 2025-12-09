ETV Bharat / sports

உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடரானது இன்று தொடங்கி எதிர்வரும் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை இராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.

ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஸ்குவாஷ் உலக கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 10:10 AM IST

சென்னை: தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடருக்கான கோப்பையை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடரானது இன்று தொடங்கி டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை இராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஜப்பான், மலேசியா, தென்கொரியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், சீனா, எகிப்த், போலந்து, பிரேசில், சுவிட்சர்லாந்து, உள்ளிட்ட 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான துவக்க நிகழ்ச்சி நேற்றைய தினம் நடைபெற்றது. இதில் தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகள் தங்கள் நாட்டு கொடியுடன் அணிவகுப்பு நடத்தினர். அதன்பின் நடப்பு ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தினார்.

மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில், உலகக் ஸ்குவாஷ் சம்மேளனத்தின் தலைவர் செனா ஊல்ட்ரிட்ஜ், இந்திய ஸ்குவாஷ் சம்மேளன தலைவர் அனில் வாதவா, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி மற்றும் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.

ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த உலகக் கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடரில் இந்தியாவை சேர்ந்த முன்னாள் உலக நம்பர் 10ஆம் வீராங்கனை ஜோஷ்னா சின்னப்பா, ஆடவர் பிரிவில் உலகின் 51ஆம் நிலை வீரர் வீர் சோத்ரானி, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வேலவன் செந்தில்குமார், வீராங்கனை அனாஹத் சிங் உட்பட பல நட்சத்திர வீரர்களும் பங்கேற்கிறார்கள்.

இந்த தொடர் குறித்து பேசிய இந்திய வீராங்கனை ஜோஷ்னா சின்னப்பா, "இந்த தொடர் உற்சாகம் தரும் வகையில் நமது சென்னையில் நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பலம் வாய்ந்த அணிகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்றுள்ள நிலையில் போட்டிகள் கடினமாக இருக்கும். ஆனால் அதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அடுத்த தலைமுறை இளம் வீரர்கள் தொடர்ந்து சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடுவதால் வீரர்கள் அடுத்த கட்டதை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றனர். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காயத்தினால் அவதிப்பட்ட நிலையில் தற்போது அதிலிருந்து முழுமையாக மீண்டுள்ளதாக" அவர் தெரிவித்தார்.

ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஸ்குவாஷ் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை அறிமுகம் செய்து வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தியா அணி தனது முதல் போட்டியில் ஸ்விட்சர்லாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த போட்டியில் பார்வையாளர்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பை தொடருக்காக தமிழ்நாடு அரவு ரூ.3.3 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

