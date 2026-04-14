இன்று ஐபிஎல் போட்டியை பார்க்க போறீங்களா? மெட்ரோ ரயிலில் இலவச பயணம்

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வழங்கும் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டை ஒரு சுற்றுப் பயணத்திற்கு (2 நுழைவு மற்றும் 2 வெளியேறுதல்) பயன்படுத்தலாம்

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 1:05 PM IST

சென்னை: சென்னையில் இன்று நடைபெறும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் காண செல்பவர்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஒரு சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அதாவது இந்த போட்டியை காணும் டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள், இன்று மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் இன்று ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி இரவு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதும் விறுவிறுப்பான லீக் போட்டி நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த ஐபிஎல் போட்டிக்கான ஒரிஜினல் டிக்கெட்டை (both Digital & Physical) வைத்திருப்பவர்கள், அதில் உள்ள தனித்துவமான QR குறியீட்டை தானியங்கி நுழைவு இயந்திரத்தில் ஸ்கேன் செய்து மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.

இந்த சிறப்பு சலுகையானது ஒரு சுற்றுப் பயணத்திற்கு அதாவது ஒரு முறை மைதானத்திற்கு செல்லவும், போட்டி முடிந்த பிறகு அங்கிருந்து வெளியேறவும் என மொத்தம் 2 முறை நுழைந்து வெளியேற (2 Entry & 2 Exit) அனுமதிக்கப்படும்.

டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள், சென்னையில் உள்ள எந்த மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்தும், போட்டி நடைபெறும் மைதானத்திற்கு அருகிலுள்ள அரசினர் தோட்டம் (government estate) மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு இலவசமாக ஒரு முறை சென்று வர முடியும்.

மெட்ரோ ரயில்கள் வழக்கமாக இரவு 11 மணி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். ஆனால், இன்று ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்காக நள்ளிரவு 1 மணி வரை ரயில்கள் இயக்கப்படும் என மெட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து விம்கோ நகர் பணிமனை மற்றும் விமான நிலைய மெட்ரோ நிலையங்களை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி மெட்ரோ ரயில் நள்ளிரவு 1 மணிக்கு புறப்படும்.

பச்சை வழித்தடத்தில் (வழித்தடம் 2) உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள், சென்ட்ரல் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இறங்கி வழித்தடத்தை மாற்றி பயணம் செய்யலாம்.

கடைசி மெட்ரோ ரயில் புறப்படுவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாகவே அரசினர் தோட்டம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்குள் பயணிகள் வருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

ஐபிஎல் போட்டியை காண செல்பவர்கள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இந்த வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

