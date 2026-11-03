லாலிகா தொடரில் பெரும் சோகம்: கால்பந்து மைதானத்தில் சுருண்டு விழுந்த ஸ்பெயின் வீரர் ஹெசூஸ் டி மிகுவல் மரணம்!
மிகுவலின் திடீர் மறைவுக்கு ரியல் மாட்ரிட், பார்சிலோனா, செவில்லா உள்ளிட்ட ஸ்பெயினின் முன்னணி கால்பந்து கிளப்களும் தங்களது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றன.
Published : November 3, 2026 at 4:11 PM IST
ஹைதராபாத்: லாலிகா ஹைப்பர்மோஷன் போட்டியின் போது கோல்கீப்பருடன் மோதி விபத்துக்குள்ளான சிடி டெனெரிஃப் கால்பந்து வீரர் ஹெசூஸ் டி மிகுவல் (30), சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
ஸ்பெயின் நாட்டின் இராண்டாம் நிலை கால்பந்து தொடரான லாலிகா ஹைப்பர்மோஷன் கால்பந்து தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் லீக் போட்டி ஒன்றில், சிடி டெனெரிஃப் (CD Tenerife) மற்றும் எஃப்சி அன்டோரா (FC Andorra) அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதியில் டெனெரிஃப் அணி 2 கோல்களை அடித்து முன்னிலை பெற, இரண்டாம் பாதியில் அன்டோரா அணியும் 2 கோல்களை அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தது.
இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற பரபரப்பு நிலவிய நிலையில், போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தின் போது (90+7ஆவது நிமிடம்) டெனெரிஃப் அணி வீரர் மிகுவல் (Jesús de Miguel) பந்தைத் துரத்திக் கொண்டு எதிரணியின் எல்லைக்குள் வேகமாக முன்னேறினார். அப்போது பந்தைத் தடுக்கத் தனது எல்லையைத் தாண்டி வெளியே ஓடிவந்த அன்டோரா அணியின் கோல்கீப்பர் ஹெசூஸ் ஓவோனோ (Jesús Owono), மிகுவல் மீது மோசமான முறையில் மோதினார்.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
அந்த மோதலின் போது ஓவோனோவின் முழங்கால் மிகுவலின் மார்பு மற்றும் தலைப்பகுதியில் பலமாகத் தாக்கியது. இதனால் நிலைகுலைந்த மிகுவல் மைதானத்திலேயே சுருண்டு விழுந்தார். இந்த மோதல் காரணமாக, அன்டோரா அணியின் கோல்கீப்பர் ஓவோனோவுக்கு கள நடுவர் உடனடியாக சிவப்பு அட்டை வழங்கி மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றினார். இதற்கிடையில் மிகுவல் மைதானத்தில் அசைவற்று கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த இரு அணி வீரர்களும் உடனடியாக மருத்துவக் குழுவை அழைத்தனர்.
மைதானத்தில் 5 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பிறகு, அவர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியில் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும், பின்னர் அவசர சிகிச்சை நிபுணர்களால் அவரது இதயம் மீண்டும் இயங்க வைக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்து அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
ஆனால், இரவு நேரத்தில் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்குச் சென்றார். இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 3, 2026) காலை 8 மணியளவில் (ஸ்பானிஷ் நேரம்) மிகுவல் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் சர்வதேச கால்பந்து ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
மிகுவல் உயிரிழந்தது குறித்து சிடி டெனெரிஃப் கிளப் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நெஞ்சில் சொல்ல முடியாத துயரத்தோடும், தொண்டையில் அடைக்கும் அழுகையோடும், இது உண்மைதானா என்று நம்ப முடியாத அதிர்ச்சியோடும், எங்களது வீரர் ஹெசூஸ் டி மிகுவல் அலமேடா இன்று காலை 8:00 மணியளவில் துரதிர்ஷ்டவசமாக காலமானார் என்ற சோகச் செய்தியை சிடி டெனெரிஃப் கிளப் நிர்வாகமாகிய நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.
ஆறுதல் கூற எங்களிடம் வார்த்தைகள் இல்லை. இந்த அளவற்ற துக்க உணர்வைக் குறைக்கக்கூடியது எதுவுமே இங்கு இல்லை. இந்த கொடூரமான முடிவிற்காக இன்று கண்ணீர் சிந்தி அழுதுகொண்டிருக்கும் ஒட்டுமொத்த டெனெரிஃப் ரசிகர்களுடனும், அவரது அன்பிற்குரியவர்களுடனும் மற்றும் நிலைகுலைந்து போயிருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருடனும் நாங்கள் தோளோடு தோள் நின்று துணையாக இருக்கிறோம்.
ஹெசூஸ் டி மிகுவலின் குடும்பத்தினர் தங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆதரவிற்கும், அஞ்சலிகளுக்கும் தங்களது நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள். அதே நேரத்தில், இந்த மிக மோசமான தருணத்தில் தங்களது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும், துக்கத்திற்கும் மதிப்பளிக்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள்" என்று பதிவிட்டுள்ளது.
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மிகுவலின் திடீர் மறைவுக்கு ரியல் மாட்ரிட், பார்சிலோனா, செவில்லா உள்ளிட்ட ஸ்பெயினின் முன்னணி கால்பந்து கிளப்களும் தங்களது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றன. இருப்பினும், திறமையான கால்பந்து வீரர் ஒருவர் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் உலகெங்கிலும் உள்ள விளையாட்டு ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.