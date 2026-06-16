ஸ்பெயின் அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த கேப் வெர்டே - சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தால் போட்டி ’டிரா’
பெல்ஜியம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் எகிப்து அணி வீரர் முகமது ஹானி சேம் சைட் கோல் அடித்த நிலையில், போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
Published : June 16, 2026 at 7:41 AM IST
ஹைதராபாத்: ஸ்பெயின் அணிக்கு எதிரான கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டியில் கேப் வெர்டே அணி டிரா செய்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நகரங்களில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று அட்லாண்டாவின் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ஸ்பெயின், கேப் வெர்டே அணிகள் மோதின. உலகக் கோப்பை தொடரில் தனது முதல் போட்டியில் கேப் வெர்டே அணி வலுவான ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொண்டது. ஆனால் அந்த அணியின் வீரர்கள் கத்துக்குட்டி அணியை போன்று இல்லாமல் தரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆரம்பத்தில் கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பை இரு அணிகளும் தவறவிட்டனர். தொடர்ந்து கேப் வெர்டே அணியின் கோல் கிப்பர் வொஸினா சுவர் போல நின்று தரமான தற்காப்பு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 14வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பெட்ரி அடித்த பந்தை சிறப்பான முறையில் தடுத்தார். நேற்று ஒரு போட்டியில் மட்டும் கோல் கிப்பர் வொஸினா 7 முறை ஸ்பெயின் அணி கோல் அடிக்கும் வாய்ப்பை முறியடித்தார்.
Cabo Verde's first-ever point in their first-ever #FIFAWorldCup game! 🇨🇻👏 pic.twitter.com/U5KhkBEPBj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
அதேபோன்று 26வது நிமிடத்தில் கேப் வெர்டே வீரர் ஸ்டீவன் மொரேரா அடித்த பந்தையும் ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் அபாரமாக தடுத்தார். ஆட்டத்தின் முழு நேரமான 90 நிமிடங்களை கடந்து கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட 5 நிமிடங்களிலும், இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் போட்டி டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 'H' பிரிவில் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. ஐரோப்பா நாடுகளில் சிறந்த கால்பந்து அணிகளில் ஒன்றான ஸ்பெயின் அணியுடன், கேப் வெர்டே ’டிரா’ செய்தது கால்பந்து ரசிகர்களை ஆச்சர்யப்படுத்தியுள்ளது.
பெல்ஜியம் VS எகிப்து
அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் நடைபெற்ற G பிரிவு ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம், எகிப்து அணிகள் மோதின. எகிப்து அணியின் கேப்டன் முகமது சலா நேற்று தனது 34வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய நிலையில், அந்த அணி வலுவான பெல்ஜியம் அணியை எதிர்கொண்டது. கடந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல் சுற்றிலேயே பெல்ஜியம் அணி வெளியேறியது. இந்நிலையில், இந்த தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் முனைப்பில் களமிறங்கியது. ஆனால் எகிப்து அணி ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி அளித்தது.
It all ends in a draw in Seattle! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
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கேப்டன் முகமது சலா உதவியுடன் எமாம் அஷோர் முதல் கோல் அடித்தார். இதன்பிறகு பெல்ஜியம் அணி வீரர்கள் கோல் அடிக்கும் முயற்சி வீணானது. அதே நேரத்தில் எகிப்து அணியின் தற்காப்பு ஆட்டமும் பலமாக இருந்தது. ஆனால் போட்டியின் 66வது நிமிடத்தில் எகிப்து அணியின் முகமது ஹானி செம் சைட் கோல் (same side) அடித்து அதிர்ச்சி அளித்தார். இதன்மூலம் பெல்ஜியம் அணிக்கு ஒரு கோலாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் கடைசி வரை இரு அணிகளும் 2வது கோல் அடிக்காததால் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் போட்டி டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது.