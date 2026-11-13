யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் 2026| புதிய சாதனையுடன் ஸ்பெயின் அணி வெற்றி; பிரான்ஸை வீழ்த்தி இத்தாலி அபாரம்!
சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் தொடர்ந்து 44 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் ஸ்பெயின் அணி தனது வரலாற்றுச் சாதனையை நீட்டித்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 12:48 PM IST
ஹைதராபாத்: நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் இன்று நடைபெற்ற முக்கிய லீக் ஆட்டங்களில், ஸ்பெயின் அணி செக் குடியரசையும், இத்தாலி அணி பலம் வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணியையும் வீழ்த்தித் தங்கள் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 2026–27 யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடர், தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஐந்தாவது சுற்றுப் போட்டிகளில், ஐரோப்பிய ஜாம்பவான்களான ஸ்பெயின் மற்றும் இத்தாலி அணிகள் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து, தத்தமது குரூப்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளன.
ஸ்பெயின் புதிய சாதனை
இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ஸ்பெயின் மற்றும் செக் குடியரசு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஸ்பெயின் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இதில் ஆட்டத்தின் 38-ஆவது நிமிடத்தில் அலெக்ஸ் பயேனா கோலடித்து ஸ்பெயின் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் ஸ்பெயின் அணியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது. மறுபக்கம் செக் குடியரசு அணி தடுமாறி வந்த நிலையில், ஆட்டத்தின் 71-ஆவது நிமிடத்தில் அந்த அணி வீரர் லாடிஸ்லாவ் கிரெஜ்சி ரெட் கார்டு பெற்று மைதானத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் செக் குடியரசு அணி எஞ்சிய ஆட்டத்தை 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.
Spain continue 100% record 💯 #NationsLeague https://t.co/LG10SzzkPX— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
அதன்பின் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+5-வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் மார்க் பூபில் மற்றொரு கோலை அடிக்க, 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் அணி எளிதில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் தொடர்ந்து 44 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் ஸ்பெயின் அணி தனது வரலாற்றுச் சாதனையை நீட்டித்துள்ளது. மேலும், நடப்புத் தொடரில் விளையாடிய 5 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று 15 புள்ளிகளுடன் தனது பிரிவில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.
பிரான்ஸை வீழ்த்தி இத்தாலி அபாரம்
மற்றொரு போட்டியில், இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் தொடக்கமே அதிரடியாக விளையாடிய பிரான்ஸ் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 9-ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் மைக்கேல் ஒலிஸ் கோலடித்து இத்தாலி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். ஆனால் அதனைத் தொடர்ந்து கம்பேக் கொடுத்த இத்தாலி அணி, 25-ஆவது நிமிடத்தில் பியோ எஸ்போசிட்டோ அடித்த கோல் மூலம் ஆட்டத்தை 1-1 எனச் சமன் செய்தது.
இதையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் இத்தாலி அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 62-ஆவது நிமிடத்தில் டேவிட் ஃபிராட்டேசி கோல் அடித்து 2-1 என்ற கணக்கில் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். தொடர்ந்து 74-ஆவது நிமிடத்தில் எஸ்போசிட்டோ தனது இரண்டாவது கோலையும் பதிவு செய்ய, இத்தாலி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது.
Italy comeback to defeat France in Milan 👏 #NationsLeague https://t.co/Fo5oLtabCj— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026
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அதேசமயம் மறுபக்கம் கோலடிக்கக் கடுமையாகப் போராடிய பிரான்ஸ் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்க்க முடியாமல் தடுமாறியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இத்தாலி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இத்தாலி அணி 10 புள்ளிகளுடன் தனது பிரிவில் பிரான்ஸைப் பின்னுக்குத் தள்ளி முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.