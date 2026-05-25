ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026: ரியல் மாட்ரிட் வீரர்கள் இன்றி அறிவிக்கப்பட்ட ஸ்பெயின் அணி

ஸ்பெயின் கால்பந்து வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, நாட்டின் முன்னணி கிளப் அணியான ரியல் மாட்ரிட் அணியைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர் கூட இல்லாமல் கால்பந்து உலகக் கோப்பை அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லமின் யமால் (Getty Images)
Published : May 25, 2026 at 8:59 PM IST

ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட ஸ்பெயின் தேசிய அணியை தலைமை பயிற்சியாளர் லூயிஸ் டி லா ஃபுயெண்டே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், எதிர்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான ஸ்பெயின் தேசிய அணியை அந்நாட்டு தலைமை பயிற்சியாளர் லூயிஸ் டி லா ஃபுயெண்டே அறிவித்துள்ளார். ஆனால் இந்த ஸ்பெயின் அணியின் தேர்வானது கால்பந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏனெனில் ஸ்பெயின் கால்பந்து வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, நாட்டின் முன்னணி கிளப் அணியான ரியல் மாட்ரிட் அணியைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர் கூட இல்லாமல் கால்பந்து உலகக் கோப்பை அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ரியல் மாட்ரிட்டின் நட்சத்திர வீரர்கள் டானி கார்வஹால் காயம் காரணாமாகவும், டீன் ஹுய்சென் ஆகியோரும் ஸ்பெயின் அணியில் இருந்து நீகப்பட்டுள்ளனர்.

ஒருபக்கம், ரியல் மாட்ரிட் வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மற்றொரு முன்னணி கிளப்பான பார்சிலோனா அணியைச் சேர்ந்த 8 வீரர்களுக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஜோன் கார்சியா, எரிக் கார்சியா, குபார்சி, காவி, பெத்ரி, டேனி ஓல்மோ, ஃபெரான் தோரஸ் மற்றும் இளம் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் ஆகியோர் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதுதவிர, கடந்த யூரோ கோப்பையில் அணியை முன்னின்று வழிநடத்திய ஆல்வாரோ மொராட்டா, பெர்மின் லோபஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். ஒருபுறம் ரியல் மாட்ரிட் அணி வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டும், மறுபக்கம் பார்சிலோனாவைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வு ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறிவுள்ளது.

இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் ஸ்பெயின் அணி குரூப் எச் பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த குழுவில் சவூதி அரேபியா, உருகுவே மற்றும் கேப் வெர்டே அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் ஸ்பெயின் அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் கேப் வெர்டே அணியை எதிர்கொள்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து சவூதி அரேபியாவையும், உருகுவே அணியையும் எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை அணி

  • கோல்கீப்பர்கள்: உனாய் சிமோன், டேவிட் ராயா, ஜோன் கார்சியா
  • டிஃபென்ஸ்: மார்க் குகுரெல்லா, அலெஜான்ட்ரோ கிரிமால்டோ, பாவ் குபார்சி, அய்மெரிக் லபோர்டே, மார்க் புபில், எரிக் கார்சியா, மார்கோஸ் லோரென்டே, பெட்ரோ போரோ
  • மிட்ஃபீல்டர்ஸ்:பெத்ரி, ஃபேபியன் ரூயிஸ், மார்ட்டின் சுபிமெண்டி, காவி, ரோட்ரிகோ, அலெக்ஸ் பேனா, மைக்கேல் மெரினோ
  • ஃபார்வேர்ட்ஸ்: மைக்கேல் ஒயார்சபால், டேனி ஓல்மோ, நிகோ வில்லியம்ஸ், யெரெமி பினோ, ஃபெரான் தோரஸ், போர்ஜா இக்லேசியாஸ், விக்டர் முனோஸ், லமின் யமால்

