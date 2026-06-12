ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் தென் கொரிய அணி த்ரில் வெற்றி
போட்டியின் 59வது நிமிடத்தில் செக் குடியரசு அணியின் தொமஸ் சௌசெக் அடித்த பந்தை நடுவர் நடுவர் ஆஃப் சைடு கோலாக கருதியது அந்த அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.
Published : June 12, 2026 at 12:44 PM IST
மெக்சிகோ: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் 2ஆவது போட்டியில் செக் குடியரசு அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி தென் கொரிய அணி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள செக் குடியரசு, தென் கொரியா அணிகள் மோதின. ஆட்டம் தொடங்கியது முதல் கோல் அடிப்பதில் இரு அணிகளும் தீவிரம் காட்டிய நிலையில், கோல் கீப்பர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதியான 45 நிமிடங்களில் இரு அணிகளாலும் கோல்களை அடிக்கமுடியவிலை. முதல் பாதியில் தென் கொரியா 15 முறை கோல் அடிக்க முயற்சி செய்த நிலையில், செக் குடியரசு அணி 8 முறை முயன்றது. ஆனால் இரண்டாவது பாதியில் 59ஆவது நிமிடத்தில் மட்டுமே ஆட்டத்தின் முதல் கோலை செக் குடியரசு அணி பதிவு செய்தது. இந்த கோலை லடிஸ்லவ் ரெஜ்சி அடித்தார்.
Difference maker 🪄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EMYkZCisGl— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
இதன் காரணமாக முன்னிலை பெற்ற செக் குடியரசுஅணி அதனை தக்க வைப்பதில் தீவிரம் காட்டியது. ஆனால் ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில், செக் குடியரசு அணியின் தொமஸ் சௌசெக் அடித்த பந்து, கோல் போஸ்டில் வீழ்ந்தது. ஆனால் இதனை நடுவர் ஆஃப் சைட் கோலாக கருதியதால் கோல் கணக்கில் சேர்க்கப்படவில்லை. தொடர்ந்து ஆட்டட்தின் 66ஆவது நிமிடத்தில் தென் கொரியாவின் ஹுவாங் இன் பியோம் லீ காங் இன் உதவியுடன் கோல் அடித்தார்.
இதன்மூலம் போட்டி 1-1 என சமன் ஆனது. இதனைத்தொடர்ந்து போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், 79ஆவது நிமிடத்தில் தென் கொரிய அணியின் ஒ ஹயோன் ஜியு கோல் அடித்து அசத்தினார். இதன்மூலம் தென் கொரியா அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. ஆட்டம் 90 நிமிடங்கள் முடிந்த பிறகு இடையில் தடைபட்ட 6 நிமிடங்கள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது. அப்போதும் தற்காப்பு ஆட்டத்தின் மூலம் தென் கொரியா அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் ஏ பிரிவில் தென் கொரியா அணி 3 புள்ளிகள் பெற்றது.
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ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு நிகராக உலகின் மிகப்பெரும் விளையாட்டு திருவிழாவாக கருதப்படும் ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் மொத்தம் 48 அணிக்ள் பங்கேற்கும் நிலையில், 64 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் ஸ்பெயின், பிரேசில், ஜெர்மனி, அர்ஜெண்டினா, பிரான்ஸ், போர்ச்சுகல் ஆகியவை கோப்பை வெல்ல அதிக வாய்ப்புள்ள அணிகளாக கருதப்படுகிறது.