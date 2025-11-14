Bihar Election Results 2025

கொல்கத்தா டெஸ்ட்: மீண்டும் டாஸை இழந்த ஷுப்மன் கில்; பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது தென்னாப்பிரிக்கா!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சாய் சுதர்ஷன் நீக்கப்பட்டு, அக்ஸர் படேலுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஷுப்மன் கில் - டெம்பா பவுமா
ஷுப்மன் கில் - டெம்பா பவுமா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 9:22 AM IST

கொல்கத்தா: ஈடன் கார்டன்ஸில் நடைபெறும் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (நவம்பர் 14) கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, இந்தியாவை பவுலிங் செய்ய அழைத்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் காகிசோ ரபாடாவுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆல் ரவுண்டர் கார்பின் போஷ் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

அதேசமயம் இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரையில் காயத்தில் இருந்து மீண்டிருக்கும் ரிஷப் பந்த் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு அக்ஸர் படேலுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், சாய் சுதர்ஷன் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய அணி ஜடேஜா, அக்ஸர், குல்தீப் என மூன்று இடதுகை ஸ்பின்னர்களுடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா(கேப்டன்), டோனி டி ஜோர்ஸி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ்

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.

பிட்ச் ரிப்போர்ட்

கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம் பெரிதளவில் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 42 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 12 முறை முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 10 முறை சேஸிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த மைதானத்தில் அடிக்கபட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோராக 657 ரன்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அணி விவரம்

இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்சர் படேல், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் தீப்.

தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்

