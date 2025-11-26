இந்திய அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா: 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி
408 ரன்களில் தோற்றதன் மூலம், இந்திய அணி தனது சொந்த மண்ணில் மிக மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்துள்ளது.
Published : November 26, 2025 at 1:32 PM IST
கவுகாத்தி: இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றியது.
இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா முதல் இன்னிங்ஸில் 489 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
தென்னாப்பிரிக்கா அணியில் அதிகபட்சமாக சேனுரன் முத்துசாமி 109 ரன்களும், மார்கோ ஜான்சென் 93 ரன்களையும் குவித்தனர். இந்தியா சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய குல்தீப் 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஜெய்ஸ்வால், வாஷிங்டன் சுந்தர் தவிர மற்ற வீரர்கள் சொதப்பலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். ஜெய்ஸ்வால் 58 ரன்களையும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 48 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், ராகுல் (22), பண்ட் (7), ஜடேஜா (6) ஆகிய நட்சத்திர வீரர்கள் ஏமாற்றினர். இறுதியில் இந்திய அணி 201 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
தென்னாப்பிரிக்கா அணி சார்பில் மார்கோ ஜான்சென் அபாரமாக பந்துவீசி 6 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். பின்னர் 2வது இன்னிங்ஸில் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அந்த அணியின் அதிரடி ஆட்டக்காரர் ஸ்டப்ஸ் 94 ரன்களை விளாசினார். மேலும் சோர்சி 49 ரன்களும், முல்டர் 35 ரன்களும் எடுத்தனர். தென்னாப்பிரிக்கா அணி 260 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்கள் இழந்த நிலையில், டிக்ளேர் செய்தது.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2025
A dominant display from #TheProteas Men as they claim victory by an incredible 408 runs!! 😤🇿🇦
Setting a new record for South Africa’s biggest winning margin over India in Test cricket. 💥🙆♂️ pic.twitter.com/GS9AaN2hLe
தொடர்ந்து இந்திய அணிக்கு 548 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. மிகவும் கடினமான இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். ஜெய்ஸ்வால் (13), கே.எல்.ராகுல் (6) என சொற்ப ரன்களில் நடையை கட்டினர். பின்னர் நைட் வாட்ச்மேனாக களமிறங்கிய குல்தீப் யாதவ், 38 பந்துகளில் 5 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார். பின்னர் களமிறங்கிய பண்ட் (13), ஜுரேல் (2), வாஷிங்டன் சுந்தர் (16) ஆகியோர் வந்த வேகத்திலேயே பெவிலியன் திரும்பினர்.
ஓரளவு நம்பிக்கை அளித்த ஜடேஜா, 54 ரன்களுக்கு அவுட்டாகவே, இந்திய அணி 140 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது. தென்னாப்பிரிக்கா சார்பில் ஹார்மர் 6 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். இது தென்னாப்பிரிக்கா அணி தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் பெற்ற இரண்டாவது பெரிய வெற்றியாகும். அதேபோல் இந்திய அணி தனது சொந்த மண்ணில் ரன்கள் அடிப்படையில் சந்தித்த மோசமான தோல்வியாகும். இரண்டாவது டெஸ்டில் வெற்றி பெற்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி முழு தொடரையும் கைப்பற்றி இந்திய மண்ணில் வரலாற்று சாதனை படைத்தது.