அபினவ் முகுந்த் தேர்வு செய்த ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் லெவன்: யஷஸ்வி, பந்த்-க்கு இடமில்லை
முன்னாள் வீரர் அபினவ் முகுந்த் தேர்வு செய்துள்ள ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் லெவனில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பாந்த் ஆகியோருக்கு இடமளிக்கவில்லை.
Published : December 26, 2025 at 4:04 PM IST
ஹைதராபாத்: முன்னாள் இந்திய வீரரும், பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான அபினவ் முகுந்த், 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த டெஸ்ட் அணியை தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரானது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்கிடையே 2025ஆம் ஆண்டும் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், பல முன்னாள் வீரர்களும் தங்களின் சிறந்த அணி, வீரர் உள்ளிட்டவற்றை தேர்வு செய்து அறிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் முன்னாள் இந்திய வீரரும், பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான அபினவ் முகுந்த், 2025ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த டெஸ்ட் அணியை தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளார்.
இதில் ஆச்சரியப்படும் வகையில் அவர் தனது அணியில் அதிரடி வீரர்கள் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்திற்கு வாய்ப்பு வழங்காதது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சியின் போது அபினவ் முகுந்த் தன்னுடையை ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் லெவனைத் தேர்வு செய்து அறிவித்தார். அதில் அவர் தனது அணியின் தொடக்க வீரர்களாக கேஎல் ராகுல் மற்றும் இங்கிலாந்தின் பென் டக்கெட்டை தேர்வு செய்தார்.
இதில் கேஎல் ராகுல் 2025ஆம் ஆண்டி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 19 இன்னிங்ஸ்களில் 3 சதங்கள், 3 அரைசதங்களுடன் 45.2 என்ற சராசரியில் 813 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதே சமயம் இங்கிலாந்தின் பென் டக்கெட் 14 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் என 47.6 என்ற சராசரியில் 666 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரியான் ரிக்கெல்டன் ஆகியோர் இருந்த நிலையிலும், அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அணியின் மூன்றாம் வரிசை வீரராகவும், கேப்டனாகவும் தென்னாப்பிரிக்காவின் டெம்பா பவுமாவை அபினவ் முகுந்த் தேர்ந்தெடுத்தார். ஏனெனில் பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி, இதுவரை எந்த டெஸ்ட் போட்டியிலும் தோல்வியையே தழுவியது கிடையாது என்பதுடன், ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப், இந்திய டெஸ்ட் தொடர் ஆகிய வற்றையும் கைப்பற்றி அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தவிர, மிடில் ஆர்டர் வீரர்களாக இங்கிலாந்து அணியின் ஜோ ரூட் மற்றும் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆகியோரைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதில் ஜோ ரூட் நடப்பு ஆண்டில் 4 சதங்களையும், ஷுப்மன் கில் 5 சதங்களையும் விளாசியுள்ளனர். அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்திருந்த இங்கிலாந்து அணியின் ஹாரி ப்ரூக் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகியோருக்கும் முகுந்து வாய்ப்பு வழங்கவில்லை.
பின்னர் அணியின் விக்கெட் கீப்பருக்கான இடத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் கேரிக்கு அபினவ் முகுந்த் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். அலெக்ஸ் கேரி இந்த ஆண்டில் 14 இன்னிங்ஸில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில், 2 சதங்கள், 3 அரைசதங்களுடன் 671 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளதன் காரணமாக அவருக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். அதேசமயம் ரிஷப் பந்திற்கு அபினவ் முகுந்த் இடம் கொடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதன் பின் அணியின் ஆல் ரவுண்டராக இந்திய வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவைத் தேர்வு செய்த அபினவ் முகுந்த், சுழற்பந்து வீச்சாளராக தென்னாப்பிரிக்கான சிமோன் ஹார்மரை தேர்ந்தெடுத்தார். மேற்கொண்டு அணியின் பந்துவீச்சாளர்களாக ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க், இந்திய அணியின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோரை அவர் தன்னுடைய பிளேயிங் லெவனில் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அபினவ் முகுந்த் தேர்வு செய்த ஆண்டின் சிறந்த டெஸ்ட் அணி: கேஎல் ராகுல், பென் டக்கெட், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஜோ ரூட், ஷுப்மன் கில், ரவீந்திர ஜடேஜா, அலெக்ஸ் கேரி (விக்கெட் கீப்பர்), சைமன் ஹார்மர், மிட்செல் ஸ்டார்க், முகமது சிராஜ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.