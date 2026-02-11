ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறை: இரண்டாவது சூப்பர் ஓவரில் தென்னாப்பிரிக்கா த்ரில் வெற்றி

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இரண்டு சூப்பர் ஓவர்களை கொண்ட போட்டியாக தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஃப்கானிஸ்தான் போட்டி வரலாறு படைத்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
அஹ்மதாபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாவது சூப்பர் ஓவரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்று வாய்ப்பை உறுதி செய்தது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்றைய தினம் தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் மார்க்ரம் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

டி காக் - ரிக்கெல்டன் அரைசதம்

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த குயின்டன் டி காக் மற்றும் ரியான் ரிக்கெல்டன் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இந்த போட்டியில் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பமையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 59 ரன்களை எடுத்த நிலையில் டி காக்கும், 5 பவுண்டரிகள், 4 சிஸர்கள் என 61 ரன்களில் ரிக்கெல்டனும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் 23 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 20 ரன்களையும், மார்கோ ஜான்சென் 16 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 187 ரன்களை சேர்த்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 3 விக்கெட்டுகளையும், கேப்டன் ரஷித் கான் 2விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.

குர்பாஸ் அதிரடி ஆட்டம்

அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். அதேசமயம் மறுமுனையில் விளையாடிய இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 12 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய குல்பதீன் நைப் மற்றும் செதிகுல்லா அடல் ரனக்ள் ஏதுமின்றியும், தார்விஷ் ரசூலி 15 ரன்னிலும் முகமது நபி 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இதற்கிடையில் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபக்கம் ஆபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய குர்பாஸ் சதம் விளாசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 4 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார்.

இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் வெற்றி வாய்ப்பும் குறைய தொடங்கியது. அதன்பின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாயுடன் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ரஷித் கான் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசி ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார். மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாட முயற்சி செய்த அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றிக்கு கடைசி 12 பந்துகளில் 24 ரன்கள் தேவை என்ற சூழல் உருவானது.

நூர் அஹ்மத் அபாரம்

அதன்பின் அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக பார்கப்பட்ட ரஷித் கானும் 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நூர் அஹ்மத் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் விளாசி மிரட்டினார். இதனால் கடைசி ஓவரில் 13 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்படவே, யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன. இறுதியில் நூர் அஹ்மத் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியை வெற்றியை நோக்கியும் அழைத்துச் சென்றார்.

இறுதியில் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி ரன் அவுட்டாக, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 187 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இரு அணிகளின் ஸ்கோரும் சமமாக இருந்ததன் காரணமாக, போட்டியின் முடிவு சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. இதன் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல் முறையா போட்டியின் முடிவானது சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது.

சூப்பர் ஓவர்

இதனையடுத்து சூப்பர் ஓவரில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் - அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் களமிறங்கினர். இதில் ஒமர்ஸாய் எதிர்கொண்ட முதலிரண்டு பந்துகளில் பவுண்டரியும், சிக்ஸரையும் பறக்கவிட்டு அசத்தியதன் மூலம், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 17 ரன்களை குவித்து, தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு 18 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு டேவிட் மில்லர் - டெவால்ட் பிரேவிஸ் சூப்பர் ஓவரை எதிர்கொண்டனர். இதில் டெவால்ட் பிரேவிஸ் சிக்ஸர் அடித்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் கடைசி பந்தில் சிக்ஸரை விளாச, தென்னாப்பிரிக்காவும் 17 ரன்களை சேர்த்தது.

சூப்பர் ஓவரில் சூப்பர் ஓவர்

இதன் காரணமாக இந்த ஆட்டத்தின் முடிவானது மீண்டும் சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு போட்டியின் முடிவானது இரண்டாவது சூப்பர் ஓவருக்கு சென்று வரலாறு படைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது சூப்பர் ஓவரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.

தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் ஸ்டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் டேவிட் மில்லர் இருவரும் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டதுடன் மொத்தமாக 23 ரன்களை சேர்த்தது. பின்னர் 24 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் முகமது நபி ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தர். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்களை விளாசி அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார்.

இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றிக்கு கடைசி பந்தில் 6 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. இறுதியில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸும் 18 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாவது சூப்பர் ஓவரில் 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியையும் பெற்றது.

