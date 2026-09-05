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தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி; நமீபியாவுக்கு எதிராக முதல் டி20 வெற்றியைப் பதிவு செய்தது தென்னாப்பிரிக்கா!

இந்த த்ரில் வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நமீபியா அணிக்கு எதிராகத் தங்கள் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து தென்னாப்பிரிக்க அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி (கோப்புப்படம்)
தென்னாப்பிரிக்க அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 10:00 AM IST

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ஹைதராபாத்: விண்ட்ஹோக் நகரில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு தொடரில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நமீபியா அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான முத்தரப்பு டி20 தொடர் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 6ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நமீபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விண்ட்ஹோக் நகரில் உள்ள நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நமீபியா அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு லுவான்-ட்ரே பிரிடோரியஸ் - கானர் எஸ்டர்ஹுய்சென் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது. தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 156 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 88 ரன்களை எடுத்த கையோடு எஸ்டர்ஹுய்சென் ஆட்டமிழந்தார்

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் 3 ரன்களிலும், ருபின் ஹெர்மன் 26 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஆனாலும், மறுபக்கம் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைக் கைவிடாத லுவான்-ட்ரே பிரிடோரியஸ் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 101 ரன்களில் அவரும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 228 ரன்களைக் குவித்தது. நமீபியா தரப்பில் ஜான் பால்ட் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர், இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நமீபியா அணிக்கு லாரன் ஸ்டீன்காம்ப் - ஜான் பிரைலிங்க் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணிக்குத் தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது.

தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வந்த இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 119 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களில் லாரன் ஸ்டீன்காம்ப் 'ரிட்டையர்ட் ஹர்ட்' முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். அவரைத் தொடர்ந்து 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 72 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த ஜான் பிரைலிங்கும் விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களாலும் பெரிதாக ரன்களைச் சேர்க்க முடியவில்லை. இதனால் அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 217 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நமீபியா அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் நமீபியாவுக்கு எதிராகத் தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

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மேலும், இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்த முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது தென்னாப்பிரிக்கா. இப்போட்டியில் சதம் விளாசி தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய லுவான்-ட்ரே பிரிடோரியஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதையடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

TAGGED:

SOUTH AFRICA VS NAMIBIA
LHUAN DRE PRETORIUS
தென்னாப்பிரிக்கா
லுவான் ட்ரே பிரிடோரியஸ்
SA VS NAM TRI SERIES 2026

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