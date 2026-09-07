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முத்தரப்பு டி20 தொடர் | ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா!

இப்போட்டியில் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசிய தென்னாப்பிரிக்க தொடக்க வீரர் ஜோர்டன் ஹெர்மன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி (கோப்புப்படம்)
தென்னாப்பிரிக்க அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 9:28 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நமீபியாவில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விண்ட்ஹோக் நகரில் உள்ள நமீபியா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஜோர்டன் ஹெர்மன் மற்றும் கானர் எஸ்டர்ஹுய்சென் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது. இதில் எஸ்டர்ஹுய்சென் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்த ஜோர்டன் ஹெர்மன் 53 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடிய டெவால்ட் பிரெவிஸும் 32 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ரூபின் ஹெர்மன் 27 ரன்களையும், துவான் ஜான்சன் அதிரடியாக 23 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 205 ரன்கள் குவித்தது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிராட் எவான்ஸ் மற்றும் நியூமன் நியாமுரி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்து, 206 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் மற்றும் மிடில் ஆர்டர் வீரர்களான பென் கரண், பிரையன் பென்னெட், இன்னசென்ட் கையா, வெஸ்லி மதவெரே , ரியான் பார்ல், தடிவானாஷே மருமணி மற்றும் கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

ஜிம்பாப்வே அணி 61 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய போது, மிடில் ஆர்டரில் களமி றங்கிய பிராட் எவன்ஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தனது முதல் சர்வதேச டி20 அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய அவர், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உட்பட 56 ரன்கள் குவித்தார். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

இதனால் ஜிம்பாப்வே அணி 18 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 157 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் கேப்டன் பிஜோர்ன் ஃபார்டுயினின் மற்றும் துவான் ஜான்சன் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி, முத்தரப்புத் தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

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இப்போட்டியில் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசிய தென்னாப்பிரிக்க தொடக்க வீரர் ஜோர்டன் ஹெர்மன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். மேலும், இந்த முத்தரப்புத் தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 226 ரன்கள் குவித்த தென்னாப்பிரிக்காவின் நட்சத்திர வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ் தொடர் நாயகன் விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.

TAGGED:

T20 TRI SERIES
முத்தரப்பு டி20 தொடர்
டெவால்ட் பிரெவிஸ் தொடர் நாயகன்
தென்னாப்பிரிக்கா ஜிம்பாப்வே
SOUTH AFRICA VS ZIMBABWE

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