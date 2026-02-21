நியூசிலாந்து தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு; அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு
தென்னாப்பிரிக்க அணி எதிர் வரும் மார்ச் 15 முதல் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 3:06 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரமிற்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் புதிய கேப்டனாக கேசவ் மஹாராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய லீக் சுற்று போட்டிகள் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் இன்று முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் மார்ச் 4 முதலும், இறுதிப் போட்டி மார்ச் 8ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன.
இதில் தற்சமயம் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி, லீக் சுற்றில் அபாரமாக விளையாடி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற கையோடு சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் அந்த அணி முதல் போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது.
SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 20, 2026
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the outbound five-match T20 International (T20I) series against New Zealand from 15 - 25 March.
Proteas left-arm spinner Keshav Maharaj will captain the side, which features… pic.twitter.com/xAhE9gNLjc
இதில் அந்த அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்யும் பட்சத்திலும், அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை பெறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை முடித்த கையோடு நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடர் மார்ச் 15ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது.
இந்நிலையில் நியூசிலாந்து தொடரில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடி வரும் கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம், குயின்டன் டி காக், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், காகிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி, மார்கோ ஜான்சன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணியின் கேப்டனாக கேசவ் மஹாராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர காயம் காரணமாக டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகி இருந்த டோனி டி ஜோர்ஸி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி உள்ளிட்டோரும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். இது தவிர கானர் எஸ்டெர்ஹுய்சென், டயான் ஃபாரெஸ்டர் மற்றும் ஜோர்டான் ஹெர்மன் உள்ளிட்ட அறிமுக வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்கள் மூவரும் தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதன் காரணமாக இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேற்கொண்டு ஜார்ஜ் லிண்டே, பிரனாலன் சுப்ராயன், ஜேசன் ஸ்மித், ஓட்னியல் பார்ட்மேன், லுதோ சிபம்லா உள்ளிட்ட வீரர்களும் நியூசிலாந்து தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இதையும் படிங்க
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: கேசவ் மகாராஜ் (கேப்டன்), ஒட்னீல் பார்ட்மேன், ஈதன் போஷ், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, டோனி டி சோர்ஜி, கானர் எஸ்டர்ஹூய்சென், டியான் ஃபாரெஸ்டர், ஜோர்டான் ஹெர்மன், ரூபின் ஹெர்மன், ஜார்ஜ் லிண்டே, நகோபானி மொகோய்னா, ஆண்டிலே சிமெலேன், லூத்தோ சிபம்லா, ப்ரீனெலன் சுப்ரயன்,ஜேசன் ஸ்மித்.