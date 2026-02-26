ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி - அரையிறுதி வாய்ப்பு உறுதி

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs தென்னாப்பிரிக்கா
வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs தென்னாப்பிரிக்கா (IANS)
Published : February 26, 2026 at 7:37 PM IST

அஹ்மதாபாத்: தென்னாப்பிரிக்கா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டம் இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் - பிரண்டன் கிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இவரும் அதிரடியாக தொடங்கிய நிலையில், ஷாய் ஹோப் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 16 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 5 பவுண்டரிகளுடன் 21 ரன்களில் பிராண்டன் கிங்கும் விக்கெட்டை இழந்தார். அவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மன் பாவெல், ரோஸ்டன் சேஸ், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், மேத்யூ ஃபோர்ட் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 83 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் இணைந்த ஜேசன் ஹோல்டர் - ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து 8ஆவது விக்கெட்டிற்கு 89 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜேசன் ஹோல்டர் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இருப்பினும் மறுபக்கம் ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 176 ரன்களை சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் - குயின்டன் டி காக் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். தொடர்ந்து இருவரும் சிக்ஸரும், பவுண்டரிகளுமாக விளாச பார்ட்னர்ஷிப் 95 ரன்களை எட்டியது. அதன்பின் குயின்டன் டி காக் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து, அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் அதிரடியாக விளையாட, மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் அரைசதம் கடந்தார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஐடன் மார்க்ரம் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களையும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 16.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதி சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ உறுதிசெய்துள்ள நிலையில், இந்த தோல்வி காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பு சிக்கலாகி உள்ளது.

