சதமடித்து அசத்திய சேனுரன் முத்துசாமி! முதல் இன்னிங்ஸில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தென்னாப்பிரிக்கா!
கௌகாத்தி டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தென்னாப்பிரிக்காவின் சேனுரன் முத்துசாமி, சர்வதேச டெஸ்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : November 23, 2025 at 4:36 PM IST
கௌகாத்தி: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 489 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது.
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்க அணியானது, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 247 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 49 ரன்னிலும், டெம்பா பவுமா 41 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
A memorable maiden Test century for Senuran Muthusamy in Guwahati 👊#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/1X2fhspUtS— ICC (@ICC) November 23, 2025
இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை சேனுரன் முத்துசாமி 25 ரன்களுடனும், கைல் வெர்ரைன் ஒரு ரன்னுடனும் தொடர்ந்தனர். இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், 7ஆவது விக்கெட்டிற்கு 84 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடிய சேனுரன் முத்துசாமி அரைசதம் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
மறுபக்கம் அரைசதத்தை நெருங்கிய கைல் வெர்ரைன் 45 ரன்களை எடுத்திருந்த கையோடு ரவீந்திர ஜடேஜா பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் முத்துசாமியுடன் ஜோடி சேர்ந்த மார்கோ ஜான்சன் அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டார். இதில் சேனுரன் முத்துசாமி சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், மார்கோ ஜான்சன் அரைசதம் கடந்தார்.
50 up! 👏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
Marco Jansen steps up with an explosive half-century. 🔥🇿🇦
A vital contribution in this first innings of the second Test. 🏏 pic.twitter.com/MtHVrp0RPA
இருவரும் இணைந்து 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், சேனுரன் முத்துசாமி 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 109 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய சிமோன் ஹார்மரும் 5 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த மார்கோ ஜான்சன் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 6 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 93 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 489 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினர்.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
A superb effort sees #TheProteas Men dismissed for a massive 489 after 151.1 overs. 🇿🇦👏
A remarkable batting display across two dominant days in Guwahati. 🏏🔥 pic.twitter.com/KnPhgJM1XW
இதையும் படிங்க:
இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு கேஎல் ராகுல் -யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 9 ரன்களை எடுத்துள்ளது. இதில் ஜெய்ஸ்வால் 7 ரன்களுடனும், ராகுல் 2 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இதையடுத்து 480 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.