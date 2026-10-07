ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றும் 'டிராப்-இன் பிட்ச்' - உலகக் கோப்பை தொடருக்காக தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு
நவீன கிரிக்கெட்டின் போக்கையும், மைதானங்களின் பயன்பாட்டையும் முழுமையாக மாற்றியமைத்து வரும் இந்த 'டிராப்-இன் பிட்ச்' தொழில்நுட்பம், தற்போது உலக கிரிக்கெட்டின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாக உருவெடுத்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 8:02 AM IST
-BY பாரதிகண்ணன் மணி
ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் உலகின் மாபெரும் திருவிழாவான ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரானது அடுத்த ஆண்டு (2027) ஆப்பிரிக்க மண்ணில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரை தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. போட்டிகளை நடத்துவதற்காக தென்னாப்பிரிக்காவின் 8 மைதானங்கள், ஜிம்பாப்வேயின் 3 மைதானங்கள் மற்றும் நமீபியாவின் ஒரு மைதானம் என மொத்தம் 12 மைதானங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தது. மொத்தம் 14 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு எகிறிக் கொண்டிருக்க, மறுபுறம் தொடரை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கான பணிகளில் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
அதற்கேற்ப, இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடரை முன்னிட்டு, கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்குத் தனது நாட்டின் முன்னணி மைதானங்களில் 'எக்ஸ்சேஞ்சபிள் டிராப்-இன் பிட்ச்' (Exchangeable Drop-in Pitch) என்ற அதிநவீன ஆடுகள உள்கட்டமைப்பு புரட்சியைத் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் கையில் எடுத்துள்ளது. நவீன கிரிக்கெட்டின் போக்கையும், மைதானங்களின் பயன்பாட்டையும் முழுமையாக மாற்றியமைத்து வரும் இந்த 'டிராப்-இன் பிட்ச்' தொழில்நுட்பம், தற்போது உலக கிரிக்கெட்டின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாக உருவெடுத்துள்ளது.
டிராப்-இன் பிட்ச் என்றால் என்ன?
மைதானத்திற்கு வெளியேயான ஒரு பிரத்யேக இடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு, பின்னர் போட்டி நடக்கும் முக்கிய மைதானத்திற்குள் கொண்டு வந்து பொருத்தப்படும் ஆடுகளமே டிராப்-இன் பிட்ச் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கடந்த 1977 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் மைதானத்தில், பிட்ச் பராமரிப்பாளர் ஜான் மலோனியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த தொழில்நுட்பம், இன்று உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் பரவியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே, உலகக் கோப்பையை நடத்தும் தென்னாப்பிரிக்காவும் இத்தொழில்நுட்பத்தில் தற்போது தடம் பதித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்காவின் 'எக்ஸ்சேஞ்சபிள் பிட்ச் சிஸ்டம்'
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சர்வதேச டி20 போட்டிகள் மற்றும் உள்ளூர் டி20 லீக் போட்டிகளால் மைதானங்களும், பாரம்பரிய ஆடுகளங்களும் கடுமையான சேதமடைவதைத் தடுக்க, தென்னாப்பிரிக்கா தனது முக்கிய மைதானங்களில் 'எக்ஸ்சேஞ்சபிள் பிட்ச் சிஸ்டம்' (Exchangeable Pitch System - EPS) என்ற அதிநவீன டிராப்-இன் பிட்ச் முறையை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. உலகக் கோப்பை போட்டிகள் நடைபெறவுள்ள முக்கிய தென்னாப்பிரிக்க மைதானங்களில், இந்த புதிய பிட்ச் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
ஏன் இந்த தொழில்நுட்பம்?
முன்பெல்லாம் பாரம்பரிய ஆடுகளங்கள் இருக்கும் மைதானங்களில் கிரிக்கெட் போட்டிகளை மட்டுமே நடத்த முடியும். ஆனால், இந்த டிராப்-இன் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் பிட்ச் முறையில் போட்டி முடிந்தவுடன் ஆடுகளத்தை அப்படியே பெயர்த்து மீண்டும் வெளியே எடுத்துவிடலாம். இதனால் ஒரே மைதானத்தைக் கிரிக்கெட் மட்டுமின்றி கால்பந்து, ரக்பி எனப் பல விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கும், வணிக நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பயன்படுத்த முடிகிறது. மேலும், ஒரே மைதானத்தில் அடுத்தடுத்து பல போட்டிகள் நடக்கும்போது பிட்சுகள் சேதமடையாமல், புத்தம் புதிய தரமான மாற்று ஆடுகளங்களை உடனுக்குடன் பொருத்திக் கொள்ள இத்தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவுகிறது.
விமர்சனங்கள்
இந்த பிரம்மாண்ட உள்கட்டமைப்பு மாற்றம் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட்டில் பெரும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவின் பாரம்பரிய ஆடுகளங்கள் அதன் அசாத்திய வேகம் மற்றும் பவுன்ஸிற்கு (Pace & Bounce) உலகப் புகழ்பெற்றவை. ஆனால், டிராப்-இன் பிட்சுகள் ஆடுகளங்களின் தன்மையை உலகளவில் ஒரே சீரான தரத்திற்கு மாற்றிவிடும் என்பதால், தென்னாப்பிரிக்க அணியின் 'ஹோம் அட்வாண்டேஜ்' (சொந்த மைதான சாதகம்) முற்றிலுமாகப் பறிபோய்விடும் என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
ஏனெனில் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையின் போது நியூயார்க்கில் அவசரமாக அமைக்கப்பட்ட டிராப்-இன் பிட்சுகள், மோசமான மற்றும் ஆபத்தான பவுன்ஸ் காரணமாகப் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதனால் தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவில் அமைக்கப்பட்டு வரும் டிராப்-இன் பிட்சுகள் எவ்வாறு செயல்படும் என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
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ஒரு தற்காலிகத் தீர்வாகத் தொடங்கப்பட்ட இந்த முறை, இன்று 2027 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் போக்கைத் தீர்மானிக்கப் போகும் ஒரு பிரம்மாண்ட உள்கட்டமைப்பு புரட்சியாக மாறியுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்த புதிய பிட்சுகள் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்குக் கைகொடுக்குமா அல்லது எதிரணிகளுக்குச் சாதகமாக அமையுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.